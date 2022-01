Wokalista na lotnisku został zaczepiony przez dwóch mężczyzn. Ci postanowili zakpić z gwiazdora i nazwali go Usherem. "Hej, Usher, ty pier*olona dzi*ko" - krzyczeli w stronę Derulo.

Gdy wokalista usłyszał to, co do niego wykrzykują mężczyźni, ruszył w ich stronę i rzucił się na nich z pięściami. Gwiazdora musiała powstrzymywać ochrona, co - jak widać na nagraniu - czyniła mało skutecznie.



Według TMZ.com mężczyźni na razie nie zgłosili sprawy na policję, jednak według tamtejszych przepisów prawa mają na to rok.



Wideo Jason Derulo Fights Two Guys Who Allegedly Mistake Him for Usher

Jason Derulo gwiazdą Sylwestra Marzeń

Przypomnijmy, że Jason Derulo był gwiazdą ostatniego Sylwestra Marzeń z Dwójką. Wokalista za występ w Zakopanem miał zarobić spore pieniądze.



Jak podawał serwis Party.pl, według międzynarodowej agencji eventowej "Celebrity Talent International", Derulo za jeden koncert inkasuje 150 tysięcy dolarów (aktualnie to ponad 600 tysięcy złotych). Maksymalna kwota za jego występ to nawet 300 tysięcy dolarów, co oznacza, że muzyk mógłby otrzymać za zaśpiewanie w Zakopanem ponad 1,2 mln złotych.

Serwis stwierdził jednak, że Derulo taką sumę inkasuje za cały występ, a w Zakopanem wykonał jedynie pięć piosenek, co może oznaczać, że otrzymał mniej pieniędzy.

Jason Derulo po występie na sylwestrze TVP usunął z Instagrama zapowiedź występu w Polsce.