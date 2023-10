Jak donosi BBC, piosenkarka Emaza Gibson pozwała gwiazdora w Sądzie Najwyższym Hrabstwa Los Angeles za to, że zakończył współpracę z nią po tym, gdy odrzuciła propozycje "o charakterze seksualnym". Według niej gwiazdor miał nie tylko czynić jej niemoralne propozycje, ale też wpadać we wściekłość, gdy je odrzucała.

Według powódki w sierpniu 2021 r. Derulo zaproponował jej udział w projekcie realizowanym dla wytwórni Atlantic Records. Podobno obiecał nagrać z nią wiele albumów, zaczynając od singla. Przyjęła tę propozycję i rozpoczęli współpracę jeszcze tego samego roku w listopadzie. Niestety - jak stwierdziła w pozwie - w pracy Derulo zaczął wobec niej wysuwać "żądania" o charakterze seksualnym. Niektóre dość oryginalne, bowiem miał od niej wymagać m.in. udziału w rytuale o charakterze seksualno-narkotycznym, opartym na haitańskim obrzędzie "goat skin and fish scales", w którym poświęca się kozę. Wszystko to miało u niej wywołać zaburzenia psychiczne i fizyczne, a ostatecznie zdiagnozowano u niej syndrom stresu pourazowego.

Derulo zareagował na pozew, wydając oświadczenie wideo, w którym twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca. "Normalnie bym tego nie komentował, ale te twierdzenia są całkowicie fałszywe i bolesne" - zaprotestował. "Sprzeciwiam się wszelkim formom molestowania i nadal wspieram każdego, kto podąża za swoimi marzeniami. Zawsze starałem się żyć tak, by wywierać pozytywny wpływ na ludzi i dlatego siedzę tutaj przed państwem, głęboko urażony tymi zniesławiającymi twierdzeniami" - dodał.

Jason Derulo latem tego roku w podcaście "BBC World Service Business Daily" wyznał, że nie wiąże swojej przyszłości ze śpiewaniem. "Zwykle opisywałem siebie jako artystę, ale czuję, że to się zmieniło" - wyznał wówczas, dodając, że obecnie postrzega siebie jako biznesmena. Zainwestował np. w sieć amerykańskich myjni samochodowych Rocket Car Wash, która oferuje miesięczną subskrypcję na nieograniczoną liczbę myć, firmę fitness Rumble Boxing i ekskluzywną restaurację Catch LA ulokowaną w Hollywood. W czerwcu tego roku wydał też książkę z poradami, jak osiągnąć sukces w biznesie, zatytułowaną "Sing Your Name Out Loud: 15 Rules for Living Your Dream".