Jarosław Jakimowicz z kolejnym wpisie o Macie. Wyśmiewa jego talent

Singel "Patoreakcja" Maty pobił rekord Taco Hemingwaya na Spotify. W numerze młody raper zakpił m.in. z Krystyny Pawłowicz i Jarosława Jakimowicza. Ten ponownie zdecydował się poświęcić post artyście, podważając jego talent.

Reklama

Jarosław Jakimowicz nie może przestać komentować "Patorekacji" /Artur Zawadzki / Reporter

Kontynuacja "Patointeligencji" - utwór "Patoreakcja" wywołał tak jak poprzednik mnóstwo dyskusji. Mata w utworze zaatakował Jacka Kurskiego oraz Telewizję Polską. W kpiący sposób wspomniał też o Krystynie Pawłowicz i Jarosławie Jakimowiczu.



Clip Mata Patoreakcja

Reklama

Prezenterowi TVP raper wypomniał, że chciał go wysłać do wojska i uważa go za zdemoralizowanego, a jego syn obraca się w tym samym towarzystwie.

Mata w rozmowie z Kubą Wojewódzkim dla "Polityki" przyznał, że spór z celebrytą zdecydował się przenieść na grunt hip hopu i "odpowiedział kolesiowi, który go zdissował".

Jakimowicz szybko skomentował sytuację. "Sam profesor Matczak, ojciec, nie widzi nic złego w tych sformułowaniach kierowanych przez jego 20 letniego synka do dorosłych ludzi!" - napisał. Zaznaczył również, że "jak tak dalej będzie i takie będą te następne pokolenia to runie to wszystko na łeb".



Instagram Post

Aktor na tym nie poprzestał i opublikował kolejny komentarz, tym razem podważając talent Maty.

"Nie ma to, jak Profesor doradza dziecku jak teksty hip hopowe pisać. Takie wszystko wiarygodne się staje / Tato... mogę użyć takiego sformułowania ,żeby nie było problemów i gnoju jakiegoś? Żeby wujek Jacek nie pogniewał się? Michał, wyrażaj się! Odpowiada Profesor kończąc MOŻESZ to nie są sformułowania znieważające wg prawa. Podobno Notorious Big tak pytał mamy i Eminem podpytywał ojca" - napisał na Instagramie.



Instagram Post

Tymczasem Mata pobił rekord Taco Hemingwaya na Spotify.



"Mata, jeden z najważniejszych twórców młodego pokolenia, pobił rekord najczęściej słuchanej piosenki w ciągu doby swoim najnowszym utworem. 'Patoreakcja' została odtworzona aż 643,846 razy, przejmując pozycję numer 1 od poprzedniego rekordzisty, "Polskiego Tanga" Taco Hemingwaya" - czytamy w komunikacie prasowym.