Jaromír Nohavica powraca. Kiedy premiera nowej płyty "Máma mi na krk dala klíč"?

Po trzyletniej przerwie nowy materiał przygotował popularny także w Polsce czeski bard Jaromír Nohavica.

Jaromir Nohavica odlicza do premiery /Mikhail Metzel\TASS /Getty Images

Album "Máma ni na krk dala klíč" (premiera 19 lutego) został stworzony pod okiem dyrektora muzycznego Michała Pekáreka, a minimalistyczna okładka podkreślająca klimat krążka powstała w pracowni Aleša Najbrta.

Wideo Máma mi na krk dala klíč

Nowy materiał Jaromira Nohavicy zawiera 15 nowych, oryginalnych utworów, mocne melodie i, co charakterystyczne dla ostrawskiego barda, jeszcze mocniejsze teksty. A wszystko to przy akompaniamencie samej gitary akustycznej i akordeonu dętego - dzięki temu instrumentowi artysta symbolicznie powraca do swoich ludowych początków.

Ze szlachetnością dojrzałego mężczyzny radzi sobie z odejściem matki ("Máma ni na krk dala klíč") i śmiercią przyjaciela ("Emil P."), z nostalgią wspomina natomiast minione lata ("Staré dobré časy"), jak również dawną miłość ("Moniko"). Oddaje hołd poetyckim wzorom ("Píseň pro V. V.", "Den nenávidí noc"), ukochanej kobiecie ("Zestárli jsme lásko") oraz swemu ojcu ("Je ti to lito"). Potrafi też jasno nazwać obecną sytuację i czasy dawno minione, ich wzajemną spójność i podobieństwo ("Vlci", "Řekni sýr", "Řady").

Wideo Této noci déšť nepřišel

Jaromir Nohavica, to pochodzący z Ostrawy piosenkarz, autor tekstów, poeta i multiinstrumentalista. Znany ze swojej bezkompromisowej postawy, artysta jest z pewnością jedną z bardziej barwnych postaci na czeskiej scenie muzycznej. W jego bogatej dyskografii każdy znajdzie coś dla siebie - od poetyckich ballad aż po dosadne, rubaszne wręcz pieśni ludowe czerpiące z kultury słowiańskiej.