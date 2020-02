Janusz Korwin-Mikke komentuje ataki na Viki Gabor

12-letnia Viki Gabor nie ma łatwego życia z hejterami. Poziom agresji urósł do tak dużego poziomu, że sprawę bada obecnie prokuratura. Na temat wokalistki wypowiedział się też Janusz Korwin-Mikke.

Viki Gabor urodziła się w Niemczech, wychowywała się w Wielkiej Brytanii, a później wraz z rodziną przeprowadziła się do krakowskiej Nowej Huty. Jak mówi sama Viki, talent odziedziczyła po rodzicach, którzy są pochodzenia romskiego. Podobno wdała się w tatę, który tak jak ona lubi nowoczesne brzmienia (sprawdź!).

Po zwycięstwie na Eurowizji Junior (listopad 2019 r.) internauci zarzucali organizatorom, że 12-latka nie powinna wygrać, ponieważ - w ich mniemaniu - nie jest Polką.

Pierwsze zawiadomienie do prokuratury złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. "OSTRZEGAMY WSZYSTKICH RASISTÓW - BĘDZIEMY BEZWZGLĘDNI W UJAWNIANIU WASZYCH PRZESTĘPSTW WOBEC VIKI GABOR" - napisali na swoim profilu.

Kolejne doniesienie w sprawie komentarzy złożyło oświęcimskie Stowarzyszenie Romów w Polsce.

Jak dowiedziała się "Gazeta Krakowska" prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie ksenofobicznych komentarzy.

Całą sprawą postanowił skomentować Janusz Korwin-Mikke. Poniżej jego wpis (pisownia oryginalna):

"Niektórych oburza, że panna Wiktoria 'Viki' Gabor, Cyganeczka urodzona w Niemczech, wychowana w Anglii - wyśpiewała dla Polski dziecięcą nagrodę 'EUROWIZJI'. Wszelako gdy p.Emanuel Olisadebe strzelał dla Polski bramki - to protesty były, ale słabsze. A gdy p.Lǐ Qiàn zdobywa dla Polski złote medale w tenisie stołowym - to są jeszcze słabsze. Może dlatego, że gole i sety są obiektywne - a gusty jury: niekoniecznie? Może. Ja się nie znam na śpiewie - wiem natomiast, że Cyganie (przynajmniej w czasach, gdy nie dawano im zasiłków i nie wyzywano od 'Romów') mieli ogromny talent do muzyki - więc ten sukces nie powinien dziwić. Czy już zapomnieliśmy, że młodzi ludzie śpiewali na cały głos: 'Cyganem chciałbym być/ Cygankę chciałbym mieć/ Cyganka mówiła, że kocha mnie...' - napisał poseł.