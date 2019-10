Jana Kramer: Osobisty dramat gwiazdy country

Wokalistka Jana Kramer przyznała, że wciąż boi się o swoje małżeństwo, gdyż ma obawy, że jej mąż, który jest uzależniony od seksu, może ją zdradzić.

Jana Kramer opowiedziała o problemach swojego męża /Christopher Polk /Getty Images

Afera wokół małżeństwa Jany Kramer wybuchła kilka dni temu. Wokalistka na telefonie swojego partnera - Mike'a Caussina - odnalazła zdjęcia nagich kobiet. Wkrótce okazało się, że były sportowiec otrzymał zdjęcia od bota, który automatycznie rozsyłał zdjęcia po sieci.

Artystka poczuła się nieco uspokojona, jednak w prowadzonym przez siebie podcaście przyznała, że wciąż boi się o swój związek z powodu uzależnienia jej męża od seksu.

"Powiedziałam kiedyś Michaelowi: 'Nie wierzę, że nie będzie następnego razu i to fatalne tak czuć, ponieważ jak mogę mu wierzyć, kiedy tak wiele razy słyszałam, że nie zrobi tego nigdy więcej'. Stawia mnie to w niezręcznej sytuacji i sprawia, że wyglądam na słabą, bo wyczekuję, czy on coś zrobi, czy jednak nie" - tłumaczyła swoją sytuację Kramer.



"Nie mówię, że oznaką słabości jest odejście lub zostanie [w związku]. Mówię tylko o swoich osobistych przeżyciach. Czuję, że trwanie przy nim mnie osłabia" - kontynuowała.

35-letnia Jana Kramer z Mike'em Caussinem jest w związku od 2014 roku. Para pobrała się rok później. Następnie w 2017 roku małżeństwo żyło w separacji po tym, jak były sportowiec przyznał się do zdrady. Para dała sobie jeszcze jedną szansę w 2018 roku. Ma dwójkę dzieci - córkę Jolie Rae i syna Jace'a Josepha.



Zdjęcie Jana Kramer i jej mąż Mike Caussin / Rich Fury / Getty Images

Caussin o swoim uzależnieniu opowiedział w kwietniu 2018 roku i potwierdził, że to były główne powody jego zdrad. W tamtym czasie zdradził też, że udał się na 12-krokową terapię odwykową.