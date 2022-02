Nie milkną echa krytyki, która w ostatnich tygodniach spadła na Spotify. Platformie zarzuca się szerzenie fałszywych informacji na temat COVID-19. W ramach protestu muzyk Neil Young zażądał usunięcia swojej dyskografii z serwisu. W ślad za nim poszli inni artyści. Do protestu w ostatnich dniach dołączyli Joni Mitchell i Nils Lofgren zachęcając kolejnych twórców do bojkotu.

Swoje wsparcie dla artystów i jednoczesny sprzeciw wobec Spotify wyraził niedawno James Blunt. Ten jednak nie zamierza usuwać swoich utworów z serwisu, wręcz przeciwnie "zagroził", że wzbogaci swój katalog muzyczny o nowe piosenki.

"Jeśli Spotify natychmiast nie usunie z platformy Joe Rogana, dodam nowe utwory. #youwerebeautiful" - napisał na Twitterze twórca hitu " You're beautiful". Żartobliwy wpis brytyjskiego piosenkarza pojawił się po głośnym proteście kanadyjskiego muzyka Neila Younga, który podjął decyzję o usunięciu swojej dyskografii ze Spotify. Wcześniej muzyk zarzucił platformie szerzenie fałszywych informacji.

Przyczyną sporu jest podcast "The Joe Rogan Experience" i jego twórca, którego poglądy na początku miesiąca wzbudziły bardzo duże zaniepokojenie wśród naukowców i lekarzy. Ponad 200 naukowców, lekarzy i pielęgniarek wystosowało do platformy list otwarty potępiając ją za wspieranie Joe Rogana i rozpowszechnianie snutych przez niego teorii. Specjaliści wezwali Spotify do umieszczania ostrzeżeń w przypadku fałszywych treści. W swoich audycjach Joe Rogan szerzy, zdaniem ekspertów, niebezpieczne informacje, teorie i przekonania na temat COVID-19 i szczepień, zniechęcając do nich swoich słuchaczy. To właśnie ten apel zwrócił uwagę Younga i skłonił do podjęcia działania ze swojej strony.

Spotify przystało na prośbę kanadyjskiego muzyka i usunęło jego utwory z serwisu. Internauci nie pozostawili suchej nitki na platformie za ten ruch. Wreszcie głos w sprawie zabrali eksperci. W niedzielę dyrektor Spotify Daniel Ek zapowiedział, że do każdego odcinka podcastu, który zawiera treści dotyczące COVID-19, dołączony będzie poradnik. Mają się w nim znaleźć aktualne informacje na temat pandemii i szczepień a także odnośniki do rzetelnych i sprawdzonych źródeł wiedzy i informacji na ten temat.

"Niniejszy poradnik skieruje słuchaczy do naszego centrum informacyjnego dedykowanego COVID-19, który ma zapewnić łatwy dostęp do informacji przekazywanych przez lekarzy, naukowców i instytucje zdrowia publicznego" - zapowiedział w oświadczeniu opublikowanym na stronie Spotify Daniel Ek, dyrektor platformy.

Nie przeszło to bez echa także wśród polskich użytkowników Spotify, którzy w mediach społecznościowych deklarują odstąpienie od świadczonych przez platformę usług.

