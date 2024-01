Nowy moment w karierze Duy Lipy rozpoczął się w momencie wydania przez nią singla "Houdini" (koniec 2023). Świetnie przyjęty numer przez publiczności dziennikarzy w błyskawiczny sposób podbił sieć (ponad 64 miliony wyświetleń w 2 miesiące).

"Ten utwór reprezentuje najlżejsze, najbardziej uwalniające aspekty mojego bycia singielką" - mówi Dua. "'Houdini' to kawałek z przymrużeniem oka. Zastanawiam się nad tym, skąd wiedzieć, czy ktoś jest naprawdę wart mojej uwagi czy ostatecznie będę go olewać. Nigdy nie wiadomo, dokąd coś może nas zaprowadzić. Na tym polega piękno bycia otwartym na wszystko, co życie rzuca nam pod nogi. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się tym uczuciem wyzywającej błogości z moimi fanami" - mówiła przy okazji promocji utworu.

Reklama

Wokalistka razem z Caroline Ailin, Dannym L. Harle, Tobiasem Jesso Jr. oraz Kevinem Parkerem z Tame Impala rozpoczęła prace nad trzecim albumem. Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych płyt tego roku, a towarzyszyć będzie jej światowa trasa Duy, która zahaczy też o Polskę (wystąpi na Open'erze).

O tym, co dzieje się wokół gwiazdy oraz o tym, jakie ma plany, Dua Lipa opowiedziała w okładkowym wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone". Oto najważniejsze wątki, które przewinęły się przez ten artykuł.

Surowa płyta inspirowana Massive Attack

"Ta płyta wydaje się nieco bardziej surowa. Chcę uchwycić esencję młodości i wolności, zabawy i po prostu pozwalania, aby wszystko działo się, niezależnie od tego, czy jest to dobre, czy złe. Nie możesz tego zmienić. Musisz po prostu stawić czoła ciosom wszystkiego, co dzieje się w twoim życiu" - opowiadała o inspiracjach przy pracy nad nową płytą.

W dalszej części wywiadu wokalistka przyznała, że jej album - o ile nie zaistnieją jakieś niespodziewane sytuacje - ma ukazać się w drugiej połowie 2024 roku. Materiał ma być inspirowany brytyjską sceną rave, a także zespołami takimi jak Primal Scream i Massive Attack. To jednak nie wszystko.

Lipa wspomniała też o inspiracjach dwoma wielkimi britpopowymi gigantami - Blur i Oasis. I choć wokalistka zdaje sobie sprawę, że oba te zespoły nie są zbyt przyjazne popowym wokalistkom, stara się oddzielić twórców od ich dzieł.

"Nigdy się z nimi nie spotkałam. (...) Sposób, w jaki zachowywali się [niektórzy mainstreamowi artyści], jest z pewnością obrzydliwy. Ale to ich sprawa" - komentowała. Dodała też, że zdaje sobie sprawę z toksycznej, jaka biła od rockowych grup lat 90. "W tym, jak ludzie pragną swoich idoli, jest mnóstwo toksyczności. Gdyby tak nie było, ktoś uznałby ich za nudnych" - mówiła.

Clip Dua Lipa Houdini

Nie interesuje ją kontrowersja. Dziennikarze zastanawiają się, kim naprawdę jest

Dua Lipa ze swoją karierą wystartowała, gdy miała 15 lat. To właśnie wtedy oznajmiła rodzicom, że opuszcza rodzinną Prisztinę i przeprowadza się do Wielkiej Brytanii. W wieku 22 lat - po wielu perturbacjach udało jej się wydać swój debiutancki album "Dua Lipa". Później je kariera błyskawicznie przyśpieszyła. W marcu 2020 roku światło dzienne ujrzał jej drugi album "Future Nostalgia", a dzięki niemu o wokalistce obecnie mówi się w kontekście największych gwiazd muzyki pop.

W rozmowie z "Rolling Stone" Dua Lipa wyznała, jak bardzo zmieniło się jej życie, miała okazję imprezować z Eltonem Johnem i Mickiem Jaggerem, Trent Reznor zachwycał się jej drugim albumem, a Patti Smith sama udostępniła zdjęcie z Lipą przy okazji premiery filmu "Barbie".

"Czasem, gdy opowiadam o takich rzeczach, mam wrażenie, że nie mówię o sobie" - komentowała dla "RS".

Mimo, że Dua jest coraz bardziej rozchwytywaną postacią w show-biznesie, a jej życie staje się tematem plotek, to jednak dla mediów jej osoba nadal pozostaje nieodgadniona. Wokalistka ceni sobie swoją prywatność i stara się zachowywać work-life balance.



"Lubię żyć swoim życiem, robić zdjęcia, pisać piosenki, zagłębiać się" - komentowała. "Nie interesuje mnie wywołanie kontrowersji ani robienie czegoś, co ma wywołać reakcje" - przyznała.

Zdjęcie Dua Lipa / John Shearer/WireImage / Getty Images

Królowa wakacji. "Widzę wasze memy"

Lipa w tym samym wywiadzie odniosła się do uszczypliwości ze strony internautów. Początek 2023 roku wokalistka spędzała na podróżowaniu i odpoczywaniu. Było to zaraz po światowej trasie koncertowej promującej "Future Nostalgia". Jednak, gdy gwiazda publikowała w sieci fotografie z jej urlopu, przylgnęła do niej łatka "królowej wakacji".

"Ludzie szybko zapominają. Byłam w trasie do grudnia. Poczułam, że przegapiłam mnóstwo czasu spędzonego z rodziną i przyjaciółmi. To tylko pokazuje, jak krótka jest obecnie uwaga ludzi" - tłumaczyła.



Zdjęcie Dua Lipa / Arturo Holmes / Getty Images

Gwiazda bez scenicznej charyzmy? Lipa odpowiada

W trakcie wywiadu wokalistka odniosła się też do słynnego nagrania wideo, kiedy podczas jednego z koncertów nieśmiało i niezdarnie tańczy do utworu "New Rules". Nagranie wyśmiewające słabą prezencję sceniczną i choreografię na jej pierwszych koncertach podpisano "Dalej dziewczyno: daj nam nic"

Wokalistka przyznała, że poczuła się wtedy urażona. "To było naprawdę bolesne, bo pomyślałam wtedy: 'w końcu robię to, co kocham, ale i tak czuję się zgaszona, bo nie mogę zrobić czegoś dobrze'". W tamtym czasie rzucano mnie po całym świecie. Dużo prób, dużo promocji, mnóstwo wszystkiego, ale brak czasu na udoskonalenie czegokolwiek" - żaliła się i dodała, że "łatwo jest dać się wciągnąć w spiralę negatywności w mediach społecznościowych".



Wideo Dua Lipa giving us nothing and then giving us everything

Prawda o związkach Duy Lipy. "To pogmatwane"

W wywiadzie dla "Rolling Stone" nie mogło zabraknąć wątku dotyczącego życia miłosnego wokalistki. Przypomnijmy, że pod koniec 2023 roku media plotkowały o jej rozstaniu z 14 lat starszym Romainem Gavrasem. Obecnie wokalistka ma spotykać się z gwiazdą serii filmów "Fantastyczne zwierzęta" - Callumem Turnerem.

Podczas wywiadu, który przeprowadzony został w grudniu, Dua Lipa przyznała, że obecnie jest singielką.

"Randki, ogólnie rzecz ujmując, są pogmatwane. Nowe osoby można poznać za pośrednictwem znajomych albo osób którym ufasz, ponieważ randkowanie nie jest takie proste, gdy jesteś osobą publiczną" - stwierdziła.

"W moim życiu zdarzały mi się już rozstania i zawsze byłam przekonana, że to musi skończyć się naprawdę źle. Miłe i spokojnie zakończenie związków są dla mnie czymś zupełnie nowym... Wiele mnie to nauczyło" - dodała.