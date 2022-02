"Bartosz, jesteśmy razem z żoną twoimi fanami. Pomijając to, że masz niesamowitą wiedzę muzyczną, zachwyca nas twoja naturalność, pogoda ducha i taka piękna radość", " Ciekawa osoba, żywioł i temperament. Super ten dzisiejszy odcinek!" - piszą na temat uczestnika "Jaka to melodia?" widzowie TVP.

Bartosz Lubowiecki zaskarbił sobie sympatię widzów swoją żywiołowością oraz bardzo duża wiedzą muzyczną. Licealista nie dawał szans swoim konkurentom w programie, a w jednym z finałów, do którego dotarł dał prawdziwy popis.

Wideo Jaka to Melodia Final

Niesamowite sceny w "Jaka to melodia?"

Uczestnik odgadł sześć utworów w zaledwie kilkanaście sekund, przegrywają dopiero na ostatniej piosence.

Lubowiecki zapowiedział, że wkrótce wróci do programu, w którym występuje regularnie od 2020 roku . Regulamin "Jaka to melodia?" pozwala wrócić do teleturnieju po upłynięciu sześciu miesięcy.

Bartosz Lubowiecki jest uczniem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.