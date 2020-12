Jade Thirlwall (Little Mix): Uprawiamy seks, pogódźcie się z tym!

Członkini Little Mix – Jade Thirlwall – stwierdziła, że nie będzie przepraszać za pikantne teksty na płycie "Confetti". Uznaje bowiem, że pisanie o seksie jest "wyzwalające".

Jade Thirwall zabrała głos w sprawie kontrowersyjnych tekstów Little Mix /SplashNews.com /East News

Piąta płyta Little Mix "Confetti" ukazała się 6 listopada.



Little Mix na Brit Awards 2017 1 / 6 Grupa Little Mix była jedną z gwiazd gali Brit Awards 2017 Źródło: Getty Images Autor: Gareth Cattermole udostępnij

Reklama

"Wreszcie czuć - nie tylko w świetnych akcjach promocyjnych, ale również w muzyce - że LM są pewnymi siebie, silnymi kobietami, które jeszcze nie raz zaimponują nam swoimi głosami, których już nie boją się używać" - można było przeczytać recenzję.

W rozmowie z "The Sun" Jade Thirlwall przyznała, że w tekstach na nowej płycie jest sporo odniesień do życia erotycznego wokalistek, ale nie ma zamiaru za to przepraszać.

"Piszemy i nagrywamy muzykę w oparciu o nasze doświadczenia, i tak jesteśmy dorosłymi kobietami, uprawiamy seks. Uważam, że to bardzo wyzwalające, zwłaszcza w czasach, gdy mamy takie artystki jak Cardi B i Megan Thee Stallion" - stwierdziła.

"Mężczyźni piszą i śpiewają o seksie od Bóg wie jak dawna, więc dlaczego kobiety nie mogą tego robić i być za to chwalone?" - dodała.