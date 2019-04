Jacek Stachursky i "Doskozzza". Czy Polska jest na to gotowa?

Zgodnie z zapowiedzią w piątek (5 kwietnia) o godz. 6:16 swój nowy singel "Doskozzza" zaprezentował Jacek Stachursky.

- To będzie już konkretny przedsmak tego, czego można spodziewać się po płycie jeżeli chodzi o warstwę muzyczną - tak utwór "Doskozzza" w rozmowie z Interią zapowiadał Jacek Stachursky.

Singel jest zapowiedzią trzeciej części tryptyku 99/09/19, z którego pochodzą takie utwory jak "Chłosta", "Dosko", czy "Jam Jest 444".

Płyta "2K19" ukaże się 19 września.



"Doskozzza", to w skrócie 7 dni z życia Neovixiarza.

"Razu pewnego, przebywając na Dachu Świata w krainie Oświeconych Wojowników, uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu, podczas którego poznałem pewnego czcigodnego Mistrza. Ów Mistrz Etyzer, dowiedziawszy się, że jestem z Polski, bardzo się ucieszył i wzruszył. Okazało się, że swego czasu, gościł kilka tygodni w naszym pięknym kraju, przemierzając go wzdłuż i wszerz, jednocześnie opisując mi szczegółowo jeden tydzień, który spędził z pewną grupą młodych ludzi zwaną 'SZACOWNI KORBIARZE'. Słuchając Jego frapującej opowieści, dotarło do mnie, że powinienem to opisać. I tak powstała DOSKOZZZA" - wyjaśnia Stachursky.

W tym roku wokalista obchodzi 25-lecie działalności artystycznej.



Terminy najbliższych koncertów Stachurskyego:

09.05 - Kraków - Zet Pe Te

16.05 - Gdańsk - Kwadratowa

24.05 - Warszawa - Praga Centrum

19.06 - Warszawa - Torwar (jako support przed grupą Scooter).