Jacek Łągwa z Ich Troje miał wypadek

Jacek Łągwa od przeszło ćwierć wieku współtworzy z Michałem Wiśniewskim zespół Ich Troje, który przed laty wylansował hity takie jak "Powiedz", "A wszystko to... (bo ciebie kocham)", "Zawsze z tobą chciałbym być" czy "Keine Grenzen". 52-letni obecnie wokalista aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, za pośrednictwem których na bieżąco informuje fanów o tym, co u niego słychać. Zwykle dzieli się ze swoimi obserwatorami dobrymi wieściami. Teraz jednak przekazał im smutną wiadomość.

Jacek Łągwa z Ich Troje miał poważny wypadek. Doszło u niego do złamania ręki, wskutek czego wokalista najbliższe kilka tygodni spędzi unieruchomiony. 52-latek nie ujawnił, co dokładnie się wydarzyło. Nie traci jednak dobrego humoru. Informując na Instagramie o swoim stanie zdrowia, nie przepuścił okazji do żartów.

"Chyba zbyt mocno zainspirowałam się sesją zdjęciową Ich Troje. Kość złamana, cztery tygodnie w 'gipsie', a teraz znajdźcie różnice" - napisał, publikując zestawienie dwóch bliźniaczo podobnych fotografii.

Chociaż wokalista Ich Troje nie traci optymizmu, to i tak wiadomość o wypadku mocno zamartwiła jego fanów. Miłośnicy talentu Łągwy życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia i pełnej sprawności. Mają też nadzieję, że wkrótce znów będą mogli zobaczyć go na scenie.

Kim jest Jacek Łągwa?

Jacek Łągwa, obok Michała Wiśniewskiego, jest jednym z filarów grupy Ich Troje. Muzycy założyli zespół w 1995 roku, przetrwali wiele zmian wokalistek i do dziś występują razem na scenie. Pod szyldem Ich Troje wydali dotąd dziewięć albumów studyjnych. W czasach największej popularności ich formacja wylansowała dziesiątki hitów, m.in. "Prawo", "A wszystko to... (bo ciebie kocham)", "Powiedz", "Razem, a jednak osobno", "Zawsze z tobą chciałbym być", "Tango straconych" czy "Keine Grenzen". Z tym ostatnim Ich Troje jako reprezentanci Polski zajęli siódme miejsce na Eurowizji w 2003 roku. Do konkursu powrócili w 2006 roku, ale już bez tak spektakularnego sukcesu.

W ubiegłym roku zespół uczcił swoje 25-lecie serią koncertów. Grupa występująca obecnie w składzie: Michał Wiśniewski, Jacek Łągwa i Anna Świątczak wkrótce wyda dziesiątą płytę zatytułowaną "Projekt X".

