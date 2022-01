Raper J $tash odebrał sobie życie po tym, jak zastrzelił swoją dziewczynę, 28-letnią Jeanette Gallegos. Jak podaje policjant Derrick Alfred z posterunku policji Los Angeles, dramatyczne wydarzenia rozegrały się w domu muzyka w Los Angeles nad ranem 1 stycznia 2022 roku.

Wideo J $tash - Guerillas ft. Kenny Turnup & Teddy Blow

Raper i jego dziewczyna pokłócili się w obecności trzech synów kobiety. W pewnym momencie muzyk wepchnął Jeanette do sypialni i zaryglował drzwi. Trzej chłopcy w wieku 7, 9 i 11 lat słyszeli odgłosy dalszej awantury, zaczęli pukać do drzwi pokoju, bo bali się o swoją mamę. Potem usłyszeli strzały. Jeden z chłopców zadzwonił wtedy do swojej babci, a ta kazała mu jak najszybciej wezwać policję. Niestety, gdy policjanci dojechali na miejsce, było już za późno. Na środku pokoju znaleźli zakrwawione ciała nieżyjących Jeanette Gallegos i J $tasha.

Zgodnie z doniesieniami amerykańskich mediów, najprawdopodobniej w czasie awantury raper kilkukrotnie postrzelił swoją dziewczynę, a potem strzelił do siebie.

"Kobieta doznała wielu ran postrzałowych, podczas gdy ofiara płci męskiej doznała samookaleczenia" - powiedział przedstawiciel policji w jednej z lokalnych stacji radiowych.

Z kolei policjant Derrick Alfred relacjonował, że gdy przyjechała policja, synowie kobiety wybiegli z domu przerażeni. Chłopcy nie odnieśli żadnych obrażeń fizycznych. Funkcjonariusz dodał, że raper nie jest ojcem dzieci i że teraz chłopcy mieszkają u swojej dalszej rodziny.

Wideo J $tash - Nuthin (Remix)

Raper J $tash w chwili śmierci miał 28 lat. Stał się sławny w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, gdy wydał debiutancki album "Hood Rich". Od tego czasu nagrał jeszcze trzy kolejne płyty: "No More Distractions", "Relax With Me" i "6ix Before 7even". Oprócz muzyki zajmował się także modelingiem i projektowaniem ubrań.