Gary Glitter , który w latach 70. był jednym z popularniejszych przedstawicieli brytyjskiego glam rocka, okazał się być pozbawionym skrupułów seksualnym potworem. Kilka lat temu na jaw wyszły przestępstwa, których dopuścił się wobec dzieci w latach 70. i 80.

Jak podają brytyjskie media, okryty złą sławą piosenkarz odsiedział już połowę swojego 16-letniego wyroku i właśnie opuścił więzienie HMP The Verne w Portland. W odosobnieniu był za seksualne wykorzystanie trzech uczennic.

Choć wcześniej (w grudniu 2022 roku) ministerstwo sprawiedliwości Wielkiej Brytanii uspokajało, że Garry Glitter odsiedzi cały wyrok, to jak widać tak się nie stało. "Charakter jego wyroku oznacza, że sprawa nie trafi do komisji ds. zwolnień warunkowych. To znaczy, że opuści bramy więzienia, gdy jego wyrok się skończy" - przekazywał rzecznik ministerstwa.

Zdjęcie Choć uciekł do Wietnamu, to tam także dopuszczał się molestowań na dziewczynkach / Paula Bronstein / Staff / Getty Images

Gary Glitter wyszedł z więzienia. Odsiedział tylko połowę wyroku za pedofilię

Pedofil został zwolniony na zasadzie licencji i podlega monitoringowi służb wedle zasady: "Przestępcy seksualni zwolnieni z więzienia są ściśle monitorowani zarówno przez policję, jak i kuratorów i mogą zostać przywróceni do więzienia, jeśli naruszą swoje surowe warunki zwolnienia".

Gwiazdor lat 70. żerował na swojej popularności i zbliżał się do dzieci u szcytu sławy. W ten sposób za kulisami miał zwabić do siebie i odizolować od matek 12 i 13-latkę. Trzecia ofiara Glittera miała tylko 10 lat, gdy mężczyzna napastował ją w łóżku i próbował zgwałcić w 1975 roku.

W 2015 roku muzyk został skazany za próbę gwałtu, czterokrotną napaść i seks z dziewczynką poniżej 13 roku życia. Wówczas sędzia Alistair McCreath stwierdził, że nie widać żadnych dowodów na to, że kiedykolwiek Glitter (a właściwie Paul Gadd) w jakiś sposób odpokutował swoje straszne czyny.

Wcześniej, bo w 1999 roku, Glitter został skazany za posiadanie pornografii dziecięcej i spędził w więzieniu cztery miesiące. Po opuszczeniu więzienia wyjechał do Wietnamu, gdzie także był skazywany za przestępstwa seksualne z udziałem nieletnich.

Wokalista największe sukcesy święcił w latach 70. XX wieku. Popularność przyniosły mu utwory "Rock And Roll (Part One)" oraz "Rock And Roll (Part Two)". W trakcie kariery Glitter nagrał dwa albumy oraz wydał kilkanaście singli. Muzyk próbował powrócić na scenę po pierwszym skandalu obyczajowym. W 2001 roku wydał płytę "On".



