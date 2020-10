Ivan Komarenko twarzą protestów antycovid. Tak podsumował go były kolega z grupy Ivan i Delfin

Znany niegdyś z grupy Ivan i Delfin wokalista Ivan Komarenko został jedną z twarzy protestów antycovid, czyli ruchu bagatelizującego zagrożenie pandemią koronawirusa.

Ivan Komarenko na proteście we Wrocławiu /Przemysław Fiszer /East News

Ivan Komarenko w sobotę (10 października) pojawił się we Wrocławiu na jednej z demonstracji pod szyldem "Marsz o wolność". Protesty wobec wprowadzonych obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa odbyły się w niemal 50 miejscowościach w całej Polsce. Od soboty cały kraj został uznany za strefę żółtą, gdzie obowiązuje m.in. obowiązek zasłaniania twarzy i nosa w przestrzeni publicznej.

Reklama

W Polsce potwierdzono ponad 125 tys. zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 3000 osób.



"Widok wczorajszych demonstrantów we Wrocławiu walczących o wolność budzi szacunek i daje nadzieję, że przyjdzie moment, kiedy zrzucimy z siebie upokarzające szmaty z twarzy i pogonimy tych oszołomów z Wiejskiej, którzy pod pretekstem dbania o nasze zdrowie próbują zaprowadzić nowy nieludzki porządek. Pozdrawiamy wszystkich Polaków, naszych braci i siostry w całej Polsce w 50 miastach, którzy wyszli tłumnie na ulice by odważnie walczyć o te same ideały" - napisał na Facebooku wokalista.

W ostatnim czasie Komarenko we wpisach w mediach społecznościowych dał się poznać jako zwolennik ruchu Stop NOP (przeciwnicy obowiązkowych szczepień, którzy w wyborach parlamentarnych startowali z list Konfederacji). Wokalista zadeklarował też, że w wyborach prezydenckich poprze kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka.

Przeciwko szczepionce na koronawirusa zaprotestował nagrywając swoją wersję przeboju "Wolność" Marka Grechuty.

Kolejnym ruchem jest utwór "Kity i mity", który stworzył z Pawłem Pawłowiczem (tekst - sprawdź ! ). Za muzykę odpowiada sam Ivan Komarenko.

Clip Ivan Komarenko Kity i mity

Pod wpisem dotyczącym demonstracji we Wrocławiu jeden z mocno krytycznych komentarzy zamieścił Wojciech Olszewski, który współtworzył z wokalistą nieistniejącą już grupę Ivan i Delfin (skład uzupełniał Łukasz Lazer, obecnie gitarzysta i lider Red Lips).

"Po rozpadzie I&D facet robi WSZYSTKO, by istnieć medialnie. Epatowanie swoim życiem prywatnym - mama, brat, kriokomora, choroby etc, etc... Gdy to za bardzo nie pomogło - pokochał PiS i prezydenta, licząc, że to go wywinduje na czołówki mediów. Nic z tego - więc kolejna próba - COVID to spisek ogólnoświatowy, staje więc jak Mojżesz na czele ludu uciśnionego, żenada" - napisał Olszewski.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ivan i Delfin Jej czarne oczy

Sprawdź tekst utworu "Jej czarne oczy" w serwisie Teksciory.pl

Formacja w 2005 r. reprezentowała Polskę na Eurowizji z piosenką "Czarna dziewczyna" (posłuchaj!). Rok wcześniej status przeboju zdobył utwór "Jej czarne oczy".

Po rozpadzie zespołu Komarenko rozpoczął karierę solową, występując w m.in. "Tańcu z gwiazdami" (2. miejsce z Blanką Winiarską) i "Tylko nas dwoje" (zwycięstwo w duecie z Pauliną Sykut).