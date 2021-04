Ivan Komarenko chwali Rosję. Pokazał, jak radzą sobie z koronawirusem

Znany niegdyś z grupy Ivan i Delfin wokalista Ivan Komarenko został jedną z twarzy protestów antycovid, czyli ruchu bagatelizującego zagrożenie pandemią koronawirusa. Jest zachwycony tym, jak z pandemią radzi sobie Rosja.

Ivan Komarenko jest aktywny w sferze politycznej /Damian Klamka /East News

Ivan Komarenko był między innymi gościem specjalnym kolejnej demonstracji pod hasłem "Marsz o Wolność", organizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP. Uznają oni, że przymus szczepień i eksperymentów medycznych jest nielegalny.

W ostatnim czasie Komarenko we wpisach w mediach społecznościowych dał się poznać jako zwolennik ruchu Stop NOP (przeciwnicy obowiązkowych szczepień, którzy w wyborach parlamentarnych startowali z list Konfederacji).

"Tak wyglądają normalni ludzie: oddychają świeżym powietrzem, cenią realny kontakt z innymi oraz ignorują durne przepisy. Takich ludzi cenię i chcę z nimi żyć. Osobom, które jeszcze nie uświadomiły sobie w co nasza zachodnia cywilizacja wdepnęła, życzę szybkiego przebudzenia" - napisał na Facebooku Ivan Komarenko po poprzednim marszu w Krakowie.

Teraz wokalista przebywa w Rosji, gdzie pojechał, by opiekować się mamą, która niedawno przeszła zakażenie koronawirusem. Jak informował, już podczas podróży zmagał się z problemami. Stwierdził, że pracownicy warszawskiego lotniska utrudniali mu wylot z kraju.



"Byłem uzbrojony po zęby w dokumenty, bo wiedziałem, że tak łatwo się teraz z Unii Europejskiej nie wyjedzie. Udało się. Kiedy wylądowałem w Moskwie, ku mojemu zdziwieniu rosyjski pogranicznik na lotnisku w Szeremietiewo poprosił tylko o paszport. Nawet nie zapytał mnie, po co przyleciałem. Natychmiast poczułem powiew wolności" - napisał w relacji.



Później, już podczas podróży taksówką zachwycał się, że między nim a kierowcą nie ma plastikowej przesłony, a na dworcu nie ma ograniczeń, co do liczby osób. "Rosja to kraj, gdzie nie ma przymusu szczepień i nikt nie grozi przymusowym wyszczepieniem całego narodu" - mówił.



"Noszenie maseczki jest sprawą indywidualną. Jeśli ktoś się boi, to ją zakłada, a jeśli nie, to wcale nie zakłada. I takich ludzi jest zdecydowana większość. Ani policja, ani zwykli ludzie cię do tego nie zmuszą. Jest dużo, dużo wolności i normalności" - dodał.



W Polsce potwierdzono ponad 2,438 mln zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 54 tysiące osób. Zaszczepiono ponad 2,650 mln Polaków.



Komarenko przeciwko szczepionce na koronawirusa zaprotestował nagrywając swoją wersję przeboju "Wolność" Marka Grechuty. Kolejnym ruchem był utwór "Kity i mity", który stworzył z Pawłem Pawłowiczem (tekst - sprawdź ! ). Za muzykę odpowiada sam Ivan Komarenko.

Przypomnijmy, że Ivan Komarenko był wokalistą grupy Ivan i Delfin. Formacja w 2005 r. reprezentowała Polskę na Eurowizji z piosenką "Czarna dziewczyna" (posłuchaj!). Rok wcześniej status przeboju zdobył utwór "Jej czarne oczy".

Po rozpadzie zespołu Komarenko rozpoczął karierę solową, występując w m.in. "Tańcu z gwiazdami" (2. miejsce z Blanką Winiarską) i "Tylko nas dwoje" (zwycięstwo w duecie z Pauliną Sykut).

