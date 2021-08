Najpopularniejsi artyści młodego pokolenia i muzyczne gwiazdy wystąpią w konkursie RMF FM i Polsatu!

O statuetkę rywalizować będą Roksana Węgiel, Doda, Sylwia Grzeszczak, Arek Kłusowski, C-Bool, Michał Szczygieł, Martin Lange, Three of Us oraz Daria.

Jednak nie tylko oni pojawią się na scenie w Kielcach. Gościem specjalnym koncertu będzie Michael Patrick Kelly, a także Olivia Addams oraz gwiazda sceny dance i pop - pochodząca z Rumunii Inna. Na scenie towarzyszyć będzie jej Gromee, z którym wokalistka nagrała wspólny hit.

"Cool Me Down" zapowiadany był jako jeden z hitów tegorocznego lata. Nic dziwnego, gdyż siły połączył ceniony producent, który nazywany jest też "maszyną do robienia hitów" oraz wokalistka, które regularnie podbija listy przebojów w Europie.

"Jestem podekscytowana współpracą z Gromeem! Liczę na to, że ten numer porwie was do tańca!" - mówi Inna.

Clip Gromee Cool Me Down - x INNA

Kim jest Inna?

Talent wokalistki posługującej się pseudonimem Inna (właśc. Elena Alexandra Apostoleanu) odkryli jej rodzice, którzy posłali swoją córkę na lekcje śpiewu, gdy miała osiem lat.



W ciągu kilku lat od debiutu stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd europejskiej sceny dance. Już w 2012 r. jej klipy na Youtube przekroczyły barierę miliarda odtworzeń - ten wynik podwoiła w maju 2017 r. Dwa lata później były to już trzy miliardy. Kolejne teledyski z łatwością notują po kilkadziesiąt-kilkaset milionów odsłon.



Współpracowała m.in. z DJ-em Bobo, Timmy Trumpetem i Flo Ridą i Daddym Yankee.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inna Club Rocker

Inna może się pochwalić imponującymi wynikami w mediach społecznościowych - na Facebooku ma 11 mln fanów, jej wpisy na Twitterze śledzi ponad 1,4 mln osób, a profil na Instagramie polubiło ponad 2,9 mln.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inna Amazing

Od 2016 r. Inna współtworzy rumuńską supergrupę G Girls, w której obecnie występują także Lori (aka Loredana Ciobotaru), Antonia (zastąpiła Alexandrę Stan) i Lariss.



Dyskografię Inny zamyka pyta "Heartbreaker" z przebojem "Flashback". Wokalistka była też jurorką programów "The Voice Junior" oraz "The Masked Singer".