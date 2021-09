INNA i Minelli w nowym hicie "Party"! [TELEDYSK, TEKST]

"Na ten energiczny utwór składają się chwytliwy refren i świeże bity. Dwie artystki razem nagrały prawdziwy hymn na najlepsze i najbardziej szalonej imprezy" - czytamy w zapowiedzi.

Kompozytorami "Party" są Minelli (która odpowiada za tekst) i Viky Red (odpowiedzialna także za produkcję). Klip z tekstem piosenki to dzieło ekipy Mihai Sighinaș, natomiast animacje przygotowało studio VÂNĂ.

INNA X Minelli - "Party". Zobacz teledysk i sprawdź tekst

INNA podzieliła się utworem dość niespodziewanie. "Niespodzianka. Oto imprezowa piosenka dla moich imprezowiczów. Bawcie się dobrze i niech impreza trwa" - powiedziała rumuńska gwiazda disco.



"'Party' to energetyczna piosenka, wypełniona pozytywnym vibe'em, który mam nadzieję będzie zaraźliwy. Miłego słuchania" - dodała Minelli.



Clip Inna Party - x Minelli (Lyric Video)

Sprawdź tekst do utworu "Party" w serwisie Teksciory.pl



INNA powraca z nową piosenką!

INNA ma za sobą rok sukcesów i wspaniałych kooperacji. Piosenka "Flashbacks", która zgromadziła ponad 26 milionów odsłon, podbiła listy przebojów w Rosji i Turcji. Następnie ukazały się single "Maza" (17 milionów odsłon) i "Oh My God". Wokalistka może pochwalić się ponadto kooperacjami z takimi artystami jak Gromee ("Cool Me Down"), Alok i Sofi Tukker ("It Don't Matter"), SICKOTOY x Elvana Gjata ("Papa") oraz Carla's Dreams, The Motans i Irina Rimes ("Here").



INNA to prawdziwy muzyczny żywioł. Zawojowała już kluby w Europie, Azji, Ameryce Południowej czy na Bliskim Wschodzie. Rumuńska gwiazda podbiła listy przebojów takimi singlami jak "Hot", "Sun Is Up" i "Déjà vu".



Współpracowała z takimi gwiazdami jak Pitbull, Flo Rida, Daddy Yankee czy Juan Magan, docierając na najwyższe miejsca list przebojów w kilkudziesięciu krajach. Zdobyła też wiele nagród, w tym MTV Europe Awards, Romanian Music Awards czy RRA Awards. W 2012 roku została pierwszą europejską artystką, która zgromadziła miliard odsłon na YouTube.



Minelli również miała wspaniały rok, chociażby za sprawą singla "Rampampam", który ma już ponad 84 miliony odsłon i dotarł na 5. miejsce zestawienia Shazam Global.



Minelli to prawdziwa maszyna do pisania i produkowania piosenek. Podbiła listy przebojów we Francji, Japonii i oczywiście Rumunii. Na scenie pojawiła się w 2017 roku z singlem "Empty Spaces". W 2019 roku wydała utwór "Mariola", który trafił na szczyt listy Airplay, iTunes, TV i Spotify Viral, a na YouTube zgromadził 20 milionów odsłon.

Kolejny był numer "Discoteka", w którym gościnnie zaśpiewała INNA. Pod koniec 2020 roku Minelli wydała "Nostalgic Illusions", równie sentymentalną, co przebojową EP-kę z utworami "Illusion" i "Nostalgia".