"Cuts & Bruises" zawiera 11 utworów, w tym ostatni singiel "If You're Gonna Break My Heart", oraz podnoszący na duchu "Love Will Get You There" i euforyczny "These Are The Days", które ukazały się w zeszłym roku.

Po długim okresie koncertowania, drugi album zaczął nabierać kształtu pod koniec 2021 roku. Członkowie zespołu - wokalista i gitarzysta Elijah Hewson, basista Robert Keating, gitarzysta Josh Jenkinson i perkusista Ryan McMahon - spotykali się w dublińskim The Nunnery. "Byliśmy tylko we czwórkę, jammowaliśmy i staraliśmy się wpaść na coś na miejscu" - wspomina dziś Keating. "Kilkumiesięczna trasa naprawdę pomogła nam obrać nasz nowy kierunek" - dodaje.

Inhaler wydał drugi album, "Cuts & Bruises"

"Nasze piosenki wciąż dotyczą dorastania - to typowe rzeczy, które piszesz, gdy jesteś nastolatkiem" - mówi Hewson, który jest odpowiedzialny za większość tekstów. Nowe utwory skupiają się jednak przede wszystkim na samym byciu w zespole: -"Te piosenki nie do końca są o otaczającym nas świecie, a bardziej o tym, co dzieje się wewnątrz Inhaler".



"Cuts & Bruises" to kontynuacja debiutanckiego albumu Inhaler, "It Won’t Always Be Like This", który zadebiutował na 1. miejscu zarówno w ich rodzinnej Irlandii, jak i Wielkiej Brytanii. Wydany w lipcu 2021 roku krążek otrzymał tytuł najszybciej sprzedającego się debiutu nagranego przez zespół w formacie winylowym w tym stuleciu. Inhaler został pierwszą od 13 lat irlandzką grupą, która zamieściła swój pierwszy album na szczytach list sprzedaży.

Tworząc pierwszy album bardzo zależało im na tym, by ludzie mogli poczuć radość płynącą ze spotkań z muzyką. - Mieliśmy z tyłu głowy, że chcemy zobaczyć ludzi skaczących do naszych piosenek. (...) Myślę, że to byłby błąd, gdybyśmy nagrali smutną płytę. Nie chciałem, żebyśmy się poddali temu poczuciu smutku. Chcieliśmy czuć radość i myślę, że jest tam wiele jej definicji - mówił w rozmowie z Interią lider Inhalera w czerwcu ubiegłego roku, gdy grupa wystąpiła na Open'er Festival 2022.



Inhaler uczci premierę płyty wyprzedanymi koncertami w Wielkiej Brytanii i trasą po USA. Już w maju grupa da największe jak dotąd występy w Wielkiej Brytanii - w Victoria Warehouse w Manchesterze i Brixton Academy w Londynie.



Latem grupa wesprze Harry’ego Stylesa na koncercie w Slane Castle oraz Sama Fendera w St James Park. Będą też specjalnymi gośćmi Arctic Monkeys podczas ich europejskiej trasy koncertowej. Wystąpią również na festiwalach TRNSMT i Reading & Leeds.

Inhaler to zespół syna Bono z U2

Początki zespołu sięgają plebiscytu "BBC Sound of..." w 2020 roku, który dodał im rozgłosu. Wcześniej mówiono o nich w kontekście pokrewieństwa wokalisty z Bono. Elijah Hewson jest jednym z czwórki dzieci legendarnego lidera U2. Niektórzy plotkowali, że to ojciec załatwia zespołowi syna kontrakty. Zapytany przez nas Elijah był nieco rozbawiony tą koncepcją głównie dlatego, że jakoś trudno zauważyć mu luksusowe korzyści z tego faktu.

- Chciałbym, żeby to była prawda, bo pewnie bylibyśmy jeszcze więksi! Wiesz, prywatny samolot i te sprawy. Niestety tak się nie dzieje. To jest interesująca kwestia, zwłaszcza, że gdy zaczynaliśmy, to nie mieliśmy przecież swoich fanów. A jedyni ludzie, którzy o nas wiedzieli, to byli fani mojego taty. Teraz na koncertach otacza nas banda dzieciaków, nastolatków, którzy nawet nie wiedzą kim jest Bono - mówił w rozmowie z Mateuszem Kamińskim syn piosenkarza.

Open'er Festival 2022: Inhaler 1 / 16 Inhaler na Open'er Festival 2022 Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Eris Wójcik

Tracklista "Cuts & Bruises"

1. Just To Keep You Satisfied



2. Love Will Get You There



3. So Far, So Good



4. These Are The Days



5. If You’re Gonna Break My Heart



6. Perfect Storm



7. Dublin In Ecstasy



8. When I Have Her On My Mind



9. Valentine



10. The Things I Do



11. Now You Got Me