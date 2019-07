In Mourning z nową płytą ”Garden Of Storms”

Szwedzi z In Mourning szykują się do premiery piątego albumu.

In Mourning przygotowali nową płytę /Oficjalna strona zespołu

Nagrania odbyły się w dwóch studiach: Black Lounge (perkusja i bas) i Beckasinen (gitary, wokal i klawisze). Za miks oraz mastering płyty odpowiada Jonas Kjellgren.



Reklama

"’Garden Of Storms’ to zwieńczenie trylogii zapoczątkowanej na ‘The Weight Of Oceans’. Zrobiliśmy jednocześnie krok w tył i krok naprzód. Album nagraliśmy ponownie z Jonasem Kjellgrenem, który odpowiada za brzmienie naszych wcześniejszych płyt, jednak tym razem wprowadziliśmy wiele nowych elementów. Za sprawą Sebastiana i Jocke, którzy dołączyli do zespołu, pracowaliśmy nad albumem w zupełnie nowy sposób. Wprowadzili oni nową energię i nadali kształt utworom, których wizja zrodziła się w naszych głowach dawno temu. Mimo że to okres zmian w naszym życiu i wiele rzeczy wydaje się być w rozsypce, ten album sprawia wrażenie naszego najsolidniejszego, najszczerszego i najbardziej kompletnego dzieła" - zapewnili podopieczni pilskiej Agonia Records.

Na nowym albumie progresywnych, a zarazem melodyjnych death / doommetalowców ze Szwecji usłyszymy dwu nowych członków zespołu, wspomnianego perkusistę Joakima Strandberga Nilssona (Faithful Darkness, Nonexist) oraz basistę Sebastiana Svallanda (Letters From The Colony). Obaj dołączyli do In Mourning w 2018 roku, zastępując Daniela Liljekvista (eks-Katatonia) oraz Pierre Stama (eks-October Tide).

Płyta "Garden Of Storms" trafi do sprzedaży 4 października. Wśród dostępnych formatów znajdziemy CD, boks (digipack, otwieracz do piwa, naszywka i torba), kilka wersji winylowych oraz edycję cyfrową.

"Afterglow", poprzedni longplay In Mourning, miał swą premierę w 2016 roku. Kompozycję “Below Rise To The Above" z tego materiału możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo IN MOURNING - Below Rise To The Above (Official Lyric Video)

Oto lista utworów albumu "Garden Of Storms":

1. "Black Storm"

2. "Yields Of Sand"

3. "Hierophant"

4. "Magenta Ritual"

5. "Huntress Moon"

6. "Tribunal Of Suns"

7. "The Lost Outpost".