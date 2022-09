Il Divo po śmierci Carlosa Marina. Emocjonalne pożegnanie na koncertach w Polsce

Do połowy września popularna pop-operowa grupa Il Divo występuje w USA. Na koncertach partie przedwcześnie zmarłego Carlosa Marina wykonuje gościnnie Steven LaBrie. To właśnie on pojawi się w składzie formacji na jesiennych występach w Polsce, gdzie zespół ma wielu oddanych fanów.

Il Divo w składzie ze Stevenem LaBrie (pierwszy z lewej) /Johnny Louis /Getty Images