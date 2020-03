Igor Herbut i solowa płyta "Chrust". Zobacz teledysk "Ro"

W związku z pandemią koronawirusa premierę solowej płyty Igora Herbuta przeniesiono z 27 marca na 8 maja. Do sieci właśnie trafił teledysk "Ro" zapowiadający debiutancki album "Chrust".

"Ro" to drugi utwór - po singlu "Jasny" - zwiastujący album "Chrust".

"Nie będę o nim długo pisał. Wystarczy, że posłuchacie. Tak myślę... Najlepiej: kilka razy. Aż do momentu, gdy tekst i melodia zapiszą się w Waszych głowach i sercach i będziecie go śpiewać razem ze mną" - mówi Igor Herbut.

"Jestem przekonany, że wtedy każdy z Was odnajdzie w nim swój własny klucz interpretacji. Wydaje mi się, że 'Ro' to jeden z tych utworów, które dla każdego są o czymś nieco innym. Teledysk, w trybie wyjątkowym, bo przecież wszystko obecnie działa w trybie wyjątkowym stworzyliśmy z Magdą Górską, artystką, kolażystką, znaną w Polsce i za granicą pod pseudonimem @magda_americangangsta" - dodaje lider grupy LemON.

"Wyobraź sobie, że podarowałem Ci swój notes. Możesz zajrzeć, jeśli chcesz, w porządku. Najpierw odnajdujesz ostatnie zapisane kartki, to początek 2020 roku. Tu zaczynasz. Wiesz, gdzie jestem. Powoli przekładasz kartki wstecz, cofasz się do wcześniejszych zapisków i odnajdujesz historie, o których nigdy nie wspominałem, o które nigdy byś mnie nie podejrzewał. Tak jest skonstruowana ta płyta. Barwy stopniowo przechodzą jedna w drugą" - opowiada Herbut.

Wokalista płytą "Chrust" chce wpuścić słuchaczy do swojego prywatnego świata.

Pierwszy singel "Jasny" został zadedykowany synowi Herbuta - Kai przyszedł na świat w lipcu 2019 r. Matką chłopca jest partnerka Igora - Małgorzata Dacko.

Oto szczegóły płyty "Chrust":

1. "Latające słonie"

2. "Jasny"

3. "Tańczmy"

4. "Miłość i mleko"

5. "Wdzięczność"

6. "Ro"

7. "Corda"

8. "Kroki"

9. "Los"

10. "Amnezja i amnestia"

11. "Nie"

12. "Krakowski spleen"

13. "Jasny" (band version)

14. "Tańczmy" (bonus track).

Wokalista ma na koncie wiele nagród, złotych i platynowych płyt, a także trzy nominacje do Fryderyka. Grupa LemON, którą stworzył w 2012 roku, jest jednym z najpopularniejszych zespołów w kraju. Niespotykaną barwę głosu, wrażliwość i sceniczną charyzmę docenili nie tylko słuchacze, ale także największe muzyczne autorytety w kraju. Artysta współpracował już m.in. z Katarzyną Nosowską, Agnieszką Chylińską, Janem Borysewiczem i Adamem Sztabą.

Dodajmy, że Herbut jest jurorem w nowym show Polsatu "The Four - Bitwa o sławę" razem z Natalią Nykiel i Kubą Badachem. Program prowadzony przez wokalistkę Natalię Szroeder zadebiutował 7 marca, ale w związku z pandemią koronawirusa został on przełożony na jesień.