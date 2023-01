Po wyznaniu 75-letniego muzyka w wywiadzie dla "The New York Times", wielu może się zastanawiać, jak dziś brzmiałoby AC/DC, gdyby za jego wokal odpowiadał właśnie Iggy Pop. Bowiem taką właśnie propozycję artysta odrzucił. W wywiadzie Pop nie sprecyzował, w którym roku zaproponowano mu dołączenie do legendarnej grupy, zdradził jednak dlaczego się nie zdecydował.

"Wiele lat temu mieli managera - to był czas, kiedy jeszcze nie zreformowałem The Stooges - i ten facet zapytał mnie: 'Czy jesteś zainteresowany dołączeniem do AC/DC, bo szukają wokalisty?'" - wspomniał w wywiadzie Pop. "Przesłuchałem ich płytę i pomyślałem, że nie mieszczę się w tym klimacie. Nie to, że mi się nie podobało, wykonali kawał dobrej roboty. To było naprawdę bardzo staranne, ale nie byłem tym człowiekiem, którego potrzebowali" - wyznał.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Szpręgiel brawurowo wcielił się w Iggy'ego Popa w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" materiały prasowe

Iggy Pop: Człowiek, który oszukał śmierć

Iggy Pop miał zostać wokalistą AC/DC? "Nie mieszczę się w tym klimacie"

Iggy Pop jest wokalistą i liderem proto-punkowego zespołu The Stooges. Przez lata nagrał wielu przebojów, takich jak "The Passenger", "Lust For Life" czy "Candy".

W styczniu 2023 roku Iggy Pop wyda album, pt. "Every Looser".

Singiel "Frenzy" jest pierwszym zwiastunem albumu, który wydany zostanie we współpracy Atlantic Records oraz wytwórni Tooth Records założonej przez multiplatynowego producenta, Andrew Watta.

Wideo Iggy Pop - Frenzy (Official Audio)

21 czerwca 2023 roku Iggy wystąpi jako gość specjalny podczas warszawskiego koncertu Red Hot Chili Peppers.

Iggy pop: Ojciec chrzestny punkrocka kończy 75 lat