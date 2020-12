Iggy Azalea atakuje Playboi Cartiego. "Masz czas na płytę, nie masz czasu dla dziecka"

Playboy Carti 25 grudnia wydał nowy album pt. "Whole Lotta Red". Na premierę szybko zareagowała była partnerka raperka – Iggy Azalea, która wprost stwierdziła, że gwiazdor woli promować płytę niż spotkać się w Boże Narodzenie ze swoim dzieckiem.

30-letnia Iggy Azalea pod koniec kwietnia tego roku po raz pierwszy została mamą. Gwiazda urodziła syna o imieniu Onyx.

W październiku potwierdziła, że rozstała się z ojcem chłopca - 24-letnim raperem Playboi Cartim, z którym spotykała się od 2018 r. Para rok później przeprowadziła się do Atlanty. Mówiło się też o zaręczynach gwiazd, jednak tej plotki również nikt nie potwierdził.

Raperka 25 grudnia, po tym, jak raper nie zdecydował się spotkać w święta z synem, przypuściła na niego atak na Twitterze.



"Kiepsko, że wydajesz płytę, ale nie masz czasu zobaczyć się w Boże Narodzenie z własnym synem" - zaczęła serię wpisów na temat swojego byłego.

W kolejnych wpisach Azaela oskarżyła Cartiego o zdradę, gdy była w ciąży oraz o to, że od swojego syna woli kochankę. Dodała też, że jeszcze dwie doby wcześniej miał planować z synem i Iggy rodzinne wakacje. "Mam nadzieję, że to do ciebie dotrze dziewczyno" - zwróciła się do obecnej partnerki Azalea.



"Ten koleś grał w Filadelfii na PlayStation podczas pandemii, gdy na świat przychodził nasz syn, mimo iż wiedział, że będę miała cesarskie cięcie". Rodziłam samotnie, bo z powodu pandemii był jedną osobą, która została zatwierdzona, aby mnie odwiedzić" - zaatakowała rapera.

Playboi Carti nie odniósł się w żaden sposób do komentarzy Azalei.