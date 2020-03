"Idol": Uczestniczka doznała napadu podczas występu przed jurorami

W drugim etapie osiemnastego sezonu amerykańskiego "Idola" doszło do niepokojącej sytuacji. Jedna z uczestniczek, przerwała swój występ, a chwilę później doznała groźnego napadu drgawkowego.

Drugi etap "Idola", znany w Polsce jako tzw. etap teatralny, w Stanach Zjednoczonych organizowany jest w Oprheum Theatre na Broadwayu. Do trzeciej rundy przejdzie 40 uczestników.

Podczas trzeciego odcinka tej fazy uczestnicy występowali pojedynczo. Jedną z wokalistek, która walczyła o przejście dalej, była Makayla Brownlee.

Uczestniczka po wejściu na scenę oznajmiła, że wykona piosenkę "Rainbow" Kacey Musgraves. Jednak już na samym początku Brownlee zatrzymała występ, a następnie opuściła scenę i upadła.

Wokalistce natychmiast udzielono pomocy medycznej. Za kulisy pobiegli również jurorzy Luke Bryan i Lionel Richie. Dziewczynę zabrano na kontrolne badania do pobliskiego szpitala. Jej ojciec wytłumaczył natomiast przed kamerą, że Makayla cierpi na rzadką chorobę serca, która w połączeniu z silnym stresem doprowadza do napadów drgawkowych, których dziewczyna nie może kontrolować.

Brownlee na nagrania wróciła kilka godzin później i po swoim występie otrzymała owację na stojąco. Decyzją jury awansowała do kolejnego etapu.



Wideo