Ich Troje prawdopodobnie pracuje nad nową płytą (sprawdź!), tymczasem Michała Wiśniewskiego najwyraźniej wzięło na wspominki. Na jego Instagramie pojawiło się zdjęcie z Jackiem Łągwą z sesji, która została wykonana 26 lata temu.



"26 lat temu powstała sesja zdjęciowa i nawet nie pamiętam kto był jej autorem. Z tego co pamiętam to Basia Żerkowska robiła stylizację. Dżizus ile to już lat..." - pisze Wiśniewski w poście.



Fani przekonują, że wokaliści wcale tak bardzo się nie zmienili. "Nic się nie zmieniacie, wciąż tacy sami" - skomentowała jedna z fanek.

Michał Wiśniewski - Zatańcz ze mną

Michał Wiśniewski w marcu 2020 r poślubił swoją piątą żonę - Polę. To właśnie jej zadedykował swój ostatni utwór "Zatańcz ze mną".

"Mamy z żoną taki zwyczaj, że wieczorami sobie tańczymy. Robimy to dlatego, żeby pielęgnować nasze uczucia względem siebie. Stąd też powstał ten kawałek" - mówił w trakcie zdjęć Michał Wiśniewski. Na scenie towarzyszył mu zespół ARS Band.

Autorami piosenki "Zatańcz ze mną" są Jacek Wąsowski (muzyka, tekst) oraz Michał Wiśniewski i Szymon Barabach (tekst).

"Kilkukrotnie słyszałem, że wypadałoby nagrać jakiś nowy przebój. Nagrałem już tyle hitów, że nie mam ciśnienia na robienie kolejnych. 'Zatańcz ze mną' jest piosenką bardzo osobistą" - podkreśla Wiśniewski.

Twoja twarz brzmi znajomo: Michał Wiśniewski jurorem

Michał Wiśniewski występuje w najnowszej edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo" razem z Andrzejem Gromalą (znanym jako Gromee). Zastąpili oni w tych rolach Kacpra Kuszewskiego i Adama Strycharczuka.



Uczestników oceniają także znane z poprzednich edycji Małgorzata Walewska i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami programu nadal są Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor.