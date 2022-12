Hunter zaprasza na "Fuck The War Tour 2023" [DATY, MIEJSCA]

Wiosenne wojaże Huntera znów stać będą pod znakiem antywojennego przesłania.

"To, jak wielu z was postanowiło dołączyć do jesiennej trasy przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Wasze zaangażowanie i nieobojętność na wojnę bardzo nas podniosły na duchu i jeszcze bardziej umocniły w tym, że to co robimy jest ważne i potrzebne. Uwierzcie. Chcielibyśmy wiosenną trasę nazwać inaczej, ale, jak widzicie, niestety niewiele się zmieniło. W związku z tym ruszamy dalej z naszym antywojennym przesłaniem. Zaprosimy kolejnych gości. Zagramy kolejne protest songi. Planujemy także kilka niespodzianek" - informują muzycy Huntera .

"W związku z tym, że daliście nam jesienią tak potężnego emocjonalnego kopa do pracy nad obiema płytami (akustyczną i elektryczną) mamy naprawdę dobre wieści. Materiał akustyczny jest już w tak zaawansowanej fazie nagraniowej, że robimy wszystko, żeby premiera wiosenna stała się faktem. Na pewno więc usłyszycie coś nowego. A wszystko wskazuje na to, że nie tylko akustycznego... Będzie się działo! Nie możemy się już doczekać kolejnego spotkania z wami! I mocno wierzymy, że zrobimy to tym razem nawet jeszcze głośniej podczas 'Fuck The War Tour 2023'!" - dodali.

Oto program "Fuck The War Tour 2023":

10.03.2023 - Białystok (Zmiana Klimatu)

12.03.2023 - Gdynia (Podwórko.Art. / Ucho)

17.03.2023 - Kraków (Kwadrat)

18.03.2023 - Zabrze (CK Wiatrak)

19.03.2023 - Poznań (Tama)

23.03.2023 - Ostrów Wielkopolski (Stara Przepompownia)

24.03.2023 - Wrocław (Stary Klasztor)

26.03.2023 - Olsztyn (Scena Zgrzyt)

31.03.2023 - Lublin (Fabryka Kultury Zgrzyt)

01.04.2023 - Gomunice (Bogart)

02.04.2023 - Warszawa (Progresja).

Teledysk "Arachne" formacji Hunter możecie zobaczyć poniżej: