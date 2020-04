"Hotel Paradise": Adam Radziszewski jako 12-latek wystąpił w "Mam talent"

Adam Radziszewski, jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników programu "Hotelu Paradise", jako 12-latek wystąpił w w pierwszej polskiej edycji "Mam talent". Jak sobie wtedy poradził?

Adam Radziszewski w 2008 r. wystąpił w "Mam talent" /Jan Bielecki /East News

24-letni Adam Radziszewski z Trąbek Wielkich uznawany jest za najbardziej kontrowersyjną postać w programie "Hotel Paradise". W pierwszej polskiej edycji randkowego show zaczynał w parze z Olą. Po tym, jak dziewczyna została wyeliminowana z programu przez Sandrę, zarzekał się, że jeśli Ola odpadnie, to on także opuści rajską wyspę.

Wideo Uczestnicy "Hotel Paradise" oglądały już pierwszy odcinek. "Przeżywaliśmy wszystko, mega emocje" (TVN/x-news)

Ostatecznie jednak tego nie zrobił. Szybko zresztą zapomniał o swojej wcześniejszej partnerce, mocno zbliżając się do Martyny i dając jej nadzieję na wielką miłość. Ich relacja znalazła swój finał w sypialni. Niestety dla Martyny, niedługo po tym, jak Adam poszedł z nią do łóżka, zostawił ją dla Violi, z którą obecnie jest w parze. Radziszewski i jego partnerka walczą teraz o udział w finale "Hotelu Paradise".

Co ciekawe, Adam Radziszewski swój telewizyjny debiut przeszedł w 2008 r. Wtedy jako 12-latek wystąpił w pierwszej polskiej edycji "Mam talent". Adam z Trąbek Wielkich przed jurorami postanowił zaśpiewać piosenkę patriotyczną. Kuba Wojewódzki, Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak docenili jego występ, podobnie jak widownia, z której chwilę później zaczęły się rozlegać piski.

Wideo Hotel Paradise. 12-letni Adam Radziszewski w Mam talent

"Adamie, masz zawodowy wokal. Naprawdę bardzo dobry głos. Przede wszystkim masz coś takiego, czego nie można wyćwiczyć i się wyuczyć. Masz niesamowitą barwę głosu" - komentowała występ Radziszewskiego zachwycona Agnieszka Chylińska. "Absolutny talent" - oceniła Małgorzata Foremniak.



Nie innego zdania był Kuba Wojewódzki. Adam otrzymał od jurorów trzy głosy na tak. Co ciekawe, ostatecznie jednak nie został wybrany przez nich do awansu do etapu półfinałów na żywo.

Maria Staroń