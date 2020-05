Hot16Challenge2: Joanna Przetakiewicz dołączyła do wyzwania

Joanna Przetakiewicz odpowiedziała na nominację Dawida Wolińskiego i wzięła udział w #hot16challenge2. Zaśpiewała w akompaniamencie Narodowej Orkiestry Dętej.

Joanna Przetakiewicz wzięła udział w #Hot16Challenge2 /Tomasz Urbanek /East News

Joanna to polska projektantka mody i dyrektor kreatywna domu mody "La Mania".



Do udziału w zabawie została nominowana przez innego znanego projektanta - Dawida Wolińskiego. Do swojego nagrania zaangażowała Narodową Orkiestrę Dętą i członkinie ruchu społecznego Era Nowych Kobiet.



Wykonanie Joanny Przetakiewicz spodobało się wielu fanom, którzy nie kryli swoich pochwał pod opublikowanym na Instagramie nagraniem. W swoim tekście projektantka nawiązuje do ważnej roli kobiet w społeczeństwie i zachęciła do pomagania innym w tych trudnych czasach.

"Raz jeszcze dziękuję za nominację! Wszyscy możemy pomóc służbie zdrowia. Docenić, pokazać jak bardzo są ważni! Klip powstał w ekspresowym tempie. Dziękuję za pomoc Mariusz! Ty i Twoja orkiestra to fenomen!" - napisała Przetakiewicz pod nagraniem.



Projektantka nominowała byłego premiera, Donalda Tuska, śpiewaków operowych - Roberta Alagnę i Aleksandrę Kurzak - oraz "wszystkie superEnki z całego świata", czyli członkinie Ery Nowych Kobiet. Ruch ten jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się ruchów kobiecych w Polsce. Należy do niego 700 tysięcy kobiet i ma on na celu podwyższenie samooceny Polek, poprzez walkę z problemami społecznymi, takimi jak: samotność, zagubienie, czy brak wiary w siebie.

Dodajmy, że w skarbonce założonej przez Solara jest już ponad 3,1 mln złotych. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem. Kwota wpłaty jest dowolna, wpłacają zarówno muzycy, którzy biorą udział w wyzwaniu, ale także fani.



