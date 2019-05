Honorata Skarbek zapowiada nową płytę. Zobacz teledysk "Friendzone"

Singel "Friendzone" jest pierwszą zapowiedzią piątego albumu Honoraty Skarbek. Wokalistka do klipu zaprosiła kilkanaście popularnych osób z aplikacji TikTok.

Honorata Skarbek prezentuje nowy teledysk /Mateusz Jagielski / East News

Honorata Skarbek w maju 2018 r. wypuściła swój czwarty album "Sunset".



Clip Honorata Skarbek Chora - ft. Wdowa

Promowały go single "Na koniec świata", "Zasady" (zobacz klip!), "Świat jest nasz" (posłuchaj!) i "Chora" (duet z WdoWą).

Teraz 26-latka prezentuje nowy utwór "Friendzone".

"To opowieść o strefie przyjaźni, którą dzieli cienka linka do miłości. Granica ta, na skutek większego zaangażowania jednej z osób nie zostaje przekroczona. W teledysku Honorata Skarbek pełni rolę Amora, który nieudolnie próbuje połączyć pary, strzelając do nich z łuku strzałą miłości. Niestety Anioł robi to bezskutecznie, dlatego każda para wciąż pozostaje w strefie przyjaźni, nie zakochując się w sobie" - czytamy.

Clip Honorata Skarbek Friendzone

