Honorata Skarbek w skąpym bikini. Tak szykuje się do Bożego Narodzenia [INSTAGRAM]

Ponad 20 tysięcy polubień zebrało ostatnie zdjęcie wokalistki Honoraty Skarbek na Instagramie. Zobaczcie sami, jak niespełna 27-latka przygotowuje się do świąt.

Honorata Skarbek pokazała gorące zdjęcie AKPA

"All I want for Christmas is you" - napisała pod zdjęciem Honorata Skarbek, cytując wielki przebój Mariah Carey sprzed 25 lat.

"Ogień na maksa" - komentuje inna wokalistka - Lanberry.

"Co za ciało", "rakieta", "chyba twoja najlepsza życiowa fotka w tym raju na Ziemi" - piszą inni internauci.

Dodajmy, że dzień przed Wigilią (23 grudnia) Honorata świętować będzie 27. urodziny.

Ostatnio wokalistka wypuściła pierwszą w swojej karierze limitowaną EP-kę. Wydawnictwo "Codependency" zawiera pięć bardzo osobistych utworów: "Desire", "Ego", "Falling", "5 AM" i "Forgiveness". Wszystkie piosenki zostały napisane przez Honoratę w języku angielskim.

W plotkarskich mediach pod koniec wakacji pojawiły się informacje, że wokalistka rozstała się z raperem i wokalistą Smolastym. To była jedna z głośniejszych par młodszego pokolenia.



