Honorata Skarbek świętuje urodziny nowego chłopaka. Kim jest jej partner?

Jesienią Honorata Skarbek oficjalnie potwierdziła, że kilka miesięcy wcześniej ostatecznie rozstała się ze Smolastym. Wygląda na to, że wokalistka znów jest zakochana.

Honorata Skarbek świętowała urodziny nowego chłopaka AKPA

Honorata Skarbek to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodszego pokolenia. W dziesiątej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie (2018) zajęła piąte miejsce.



27-latka ma w dorobku cztery duże płyty i EP-kę "Condependency" z listopada 2019 r.

W tym roku wypuściła dwa premierowe single: "Związek X" (gościnnie Cooks) i niespełna tydzień temu "Perseidy".

Clip Honorata Skarbek Perseidy (prod. Don Juan)

Na najnowszym zdjęciu możemy zobaczyć wokalistkę na romantycznej kolacji, trzymającą za rękę męską dłoń. W tle widać balony z liczbą 23.

"Someone just turned 23 (ale to nie ja jak coś. Na życzenia dla mnie czekajcie do 23 grudnia)" - napisała.

Na Instastory zdradziła, że urodzinową kolacją zrobiła niespodziankę swojemu nowemu chłopakowi. Plotkarskie media informują, że jej partner wcześniej spotykał się z Adą Śledź z programu "Love Island".

