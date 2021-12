Piosenkarka Honorata Skarbek znana z przeboju "Sabotaż" jest bardzo aktywna w social mediach - to jej główny kanał komunikacji z fanami. Niedawno w rozmowie z Newserią Lifestyle stwierdziła, że już wie co może, a czego lepiej nie pokazywać publicznie. Postanowiła wówczas ograniczyć do niezbędnego minimum dzielenie się z fanami swoją prywatnością.

"Szczerze mówiąc, to ja jestem weteranką mediów społecznościowych, bo jestem w nich obecna od 15 lat, czyli ponad połowę mojego życia. I choć w tym czasie poznałam też złe strony świata social mediów, to świadomość, że trafiam do dużego grona odbiorców i dostaję mnóstwo odpowiedzi od moich obserwatorów, daje mi wiele motywacji do dalszego działania. Traktuję to też trochę jako nieodzowną część mojego życia, ponieważ robię to tak długo, że mocno zadomowiłam się w social mediach" - stwierdziła w rozmowie z Newserią Lifestyle Honorata Skarbek.

Reklama

Honorata Skarbek: Dekolt i panterkowy płaszcz 1 / 6 Intrygująca stylizacja Honoraty Skarbek Źródło: AKPA udostępnij

"Zaczynam pokazywać coraz mniej, to nie jest już ta 20-letnia Honorata, która pokazuje początek swojego dnia od kawy, po koniec swojego dnia, kiedy leży w łóżku, teraz jest tego o wiele mniej, ale myślę, że każdy ma taki etap w swoim życiu. Dlatego teraz jest większa stabilizacja, ale wciąż sprawia mi to frajdę. Bardziej staram się to przekuwać na aspekty biznesowe" - mówiła piosenkarka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Honorata Skarbek: W social mediach nie jestem już 20-letnią Honoratą i pokazuję coraz mniej. Teraz moją aktywność przekuwam na aspekty biznesowe Newseria Lifestyle

"Ja tak naprawdę spotykam się z hejtem i z negatywnymi komentarzami od początku mojej działalności, czyli już te kilkanaście lat. W jakiś sposób na pewno zdążyłam się więc do tego przyzwyczaić i nabrałam odpowiedniej zbroi, żeby móc sobie z tym radzić. Niemniej jednak my, osoby publiczne, też mamy serce, mamy emocje i też musimy sobie z tym radzić, a tego już raczej nikt nie widzi, bo widzi tylko ładne sukienki. Myślę więc, że mając te zasięgi, warto nawoływać do tego, żeby po prostu nie szerzyć nienawiści. Niech każdy żyje na swoich zasadach, na swój sposób, niech każdy robi to, co daje mu szczęście" - twierdzi.

Clip Honorata Skarbek Perseidy (prod. Don Juan)

Widocznie Honey zdecydowała się zrobić wyjątek, bo na Instagramie pochwaliła się kuszącym zdjęciem w jacuzzi. Zdjęcie podpisała refleksyjnymi zdaniami: "Szacunek do samego siebie, poczucie własnej wartości i miłość do samego siebie, wszystko zaczyna się od samego siebie. Przestań szukać swojej wartości na zewnątrz siebie. To pierwszy sekret do szczęścia".

Instagram Post

Jej fani zachwycili się figurą i wyglądem wokalistki. Wśród komentujących znalazł się m.in. raper Malik Montana, który zamieścił emotikonę ognia. "Cudownie", "Twoja forma to jest taki sztos", "Ale ślicznie", to tylko niektóre z komplementów, jakie mogła przeczytać Skarbek.