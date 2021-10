"Hity z Satelity": Bomfunk MC's - "Freestyler"

Gdy Finowie biorą się za muzykę to zawsze wychodzi coś co zapada w pamięć. Połamany rytm i energetyczne brzmienie - to wszystko znajdziecie w utworze Freestyler zespołu Bomfunk MC's, o którym opowiemy wam dziś w najnowszym odcinku "Hitów z Satelity".

Wideo "Freestyler" Bomfunk MC's