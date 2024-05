Konkurs Debiuty (piątek, godz. 23:00) zamknie pierwszy dzień tegorocznego 61. Konkursu Polskiej Piosenki w Opolu. 10 uczestników zmierzy się z utworami Czesława Niemena (w tym roku minęło 20 lat od jego śmierci i 85 lat od rocznicy urodzin). Na scenie wystąpią: Klaudia Marzec, Zalia, Lou Lou Safran, Norbert Wronka, Iga Kozacka, Wojtek Stefanowski, Natalia Muianga, Dominika Dobrosielska (laureatka "Szansy na sukces" - jesień 2023), Lina (laureatka konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu) oraz Alan Cymbalista, zwycięzca programu "Szansy na sukces. Opole 2024".

Najmłodszą uczestniczką jest 18-letnia Lou Lou Safran, która przed występem w Opolu wypuściła nową piosenkę "Hit lata" ( sprawdź! ). To właśnie za sprawą tego utworu wokalistka została zakwalifikowana do Debiutów.

"Jest to w tej chwili moja ulubiona piosenka z albumu. Pewnie dlatego że kiedy ją pisałam słowa same cisnęły mi się na język, a po głowie chodziły mi moje najukochańsze polskie szlagiery, które uwielbiam od dzieciństwa. 'Hit lata' oddaje im cześć i pewnie dlatego czuje tyle radości, kiedy go słucham. Mam nadzieję, że inni słuchacze też będą nim zainspirowani i poczują od mojej piosenki powiew cieplutkiego lata i najbardziej pozytywnych wibracji" - opowiada Lou Lou Safran.

Nagranie pochodzi z debiutanckiego albumu "How To Hang Out With Friends Like Nothing's Wrong".

Festiwal w Opolu. Kim jest Lou Lou Safran?

18-latka jest córką pochodzącej z Poznania Natalii Safran i jej męża Petera Safrana, brytyjskiego producenta filmowego pracującego w Hollywood. Sama podkreśla, że w sercu czuje się w stu procentach Polką, a wśród swoich największych inspiracji wymienia Jacka Kaczmarskiego, Zbigniewa Wodeckiego, Jacka Różańskiego i Tomasza "Lipę" Lipnickiego (Illusion, Lipali). Na liście jej muzycznych fascynacji znajdują się również Jeff Buckley, Eddie Vedder, Bruce Springsteen, Alex Turner, Triggerfinger, Deftones i America.

Lou Lou na wielkim ekranie jako aktorka debiutowała już jako 8-latka. Zagrała wówczas w romansie Nicholasa Sparksa "Wybór" jako córka pary bohaterów - w tym filmie pojawiły się piosenki "Daylight" (posłuchaj!) zaśpiewana przez Natalię Safran i "Black Betty" w wykonaniu Natalii i jej brata Mikołaja Jaroszyka, z którym tworzą duet The Forevers .

Lou Lou pojawiła się też jako sierota prześladowana przez diabelską lalkę w "Annabelle: Narodziny zła" (najbardziej kasowa część z uniwersum horroru "Obecność") i małej rólce w filmie akcji DC Studio "Shazam: Furia Bogów".

Nastolatka największą pasją obdarza jednak muzykę, od lat pisząc swoje własne piosenki.

Latem 2023 r. Safran zadebiutowała ze swoimi pierwszymi koncertami w Poznaniu. Z kolei jesienią ub.r. wystąpiła w legendarnym klubie The Troubadour w Los Angeles, w którym grały takie gwiazdy, jak m.in. The Doors, Elton John czy Metallica. Szersza publiczność mogła ją też zobaczyć na profilach mediów społecznościowych grupy The Lumineers, z akustycznym wykonaniu ich przeboju "Cleopatra".

Zdjęcie Lou Lou Safran szykuje debiutancki album / Natalia Safran / materiały prasowe