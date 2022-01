Hip-Hop Festiwal Szczecin 2022: Pezet pierwszą gwiazdą [DATA, BILETY, MIEJSCE]

Podczas poprzedniej edycji Hip-hop Festiwal Szczecin wystąpili m. in. Quebonafide, Paluch czy Żabson. Możemy być więc pewni, że w składzie nie zabraknie kolejnych gwiazd!

Pierwszą gwiazdą imprezy jest Pezet.

Odkąd raper po raz ostatni zagrał w Szczecinie minęło długich 9 lat. W tym czasie wydał świetne albumy: solowy "Muzyka Współczesna" oraz wspólnie z Onarem jako Płomień 81 "Szkoła 81". Udzielił się także gościnnie w wielu genialnych projektach, nagrał kilka okolicznościowych utworów jak "Co jest ze mną nie tak" czy "Piroman".



Artysta gra żywiołowe koncerty z udziałem całego zespołu, zazwyczaj wyprzedane do ostatniego biletu! Ten z warszawskiego Torwaru mogliśmy oglądać na HBO GO i była to pierwsza tego rodzaju współpraca polskiego rapera z międzynarodowymi platformami VOD.



Pezet, a właściwie Jan Paweł Kapliński to polski raper, który na polskiej scenie hiphopowej działa od końca lat 90. Na koncie ma sześć solowych albumów, w tym takie klasyki jak "Muzyka Klasyczna" i "Muzyka Poważna", które stworzył we współpracy z Noonem.



Jego dyskografię uzupełniają album z bratem Małolatem oraz cztery krążki nagrane wraz z Onarem pod nazwą Płomień 81. Dwukrotnie nominowano go do Fryderyka, a na polskiej scenie miał okazję współpracować z niemal wszystkimi najważniejszymi przedstawicielami gatunku.



Hip-Hop Festiwal Szczecin 2022 odbędzie się 9 kwietnia w hali Netto Arena w Szczecinie. Bilety na trybuny i płytę kosztują 99 zł, natomiast pakiety VIP 199 zł i zawierają bilet kolekcjonerski, identyfikator, smycz, torbę materiałową oraz inne niespodzianki.



