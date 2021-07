Halsey z nagą piersią na okładce płyty "If I Can’t Have Love, I Want Power". Kiedy premiera?

Halsey udostępniła okładkę nadchodzącej płyty "If I Can't Have Love, I Want Power". Wokalistka pozuje na niej z nagą piersią i dzieckiem na ramionach. Ujawniła też, jakie były jej inspiracje.

Halsey przygotowuje się do wydania nowej płyty /Jason Kempin /Getty Images

Reklama

Halsey ogłosiła pracę nad nową płytą jeszcze pod koniec czerwca. Album będzie nosił nazwę "If I Can’t Have Love, I Want Power".

Reklama

Wokalistka zapowiedziała również pierwszy singel, którego kilka sekund można posłuchać na Instagramie. Halsey ogłosiła również, że produkcją płyty zajmie się duet Trent Reznor - Atticus Ross.

Trent Reznor to kompozytor, producent, wokalista i instrumentalista. Znany jest przede wszystkim z działalności w industrialnym zespole Nine Inch Nails.

Teraz wokalistka w mediach społecznościowych pokazała okładkę płyty, na której pozuje z dzieckiem i nagą piersią.



Zdjęcie Halsey na okładce "If I Can’t Have Love, I Want Power” /

"Ta płyta to album koncepcyjny o radościach i okropnościach ciąży i porodu. Bardzo ważne było dla mnie, aby okładka oddawała sentyment mojej podróży w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dychotomia Madonny i Nierządnicy. Pomysł, że ja jako istota seksualna i moje ciało jako naczynie i prezent dla mojego dziecka, to dwie koncepcje, które mogą współistnieć spokojnie i potężnie. Moje ciało należało do świata na wiele różnych sposobów w ciągu ostatnich kilku lat, a ten obraz jest moim sposobem na odzyskanie mojej autonomii i ustanowienie mojej dumy i siły jako siły życiowej dla mojej osoby" - czytamy.

"Ta okładka przedstawia ciała w ciąży i po porodzie jako coś pięknego, co można podziwiać. Przed nami długa droga do wykorzenienia piętna społecznego związanego z ciałem i karmieniem piersią. Mam nadzieję, że może to być krok we właściwym kierunku!" - wyjaśniła.



Nowa płyta wokalistki ukaże się 27 sierpnia. Jej autorem jest Lucas Garrido. Sesja zdjęciowa zrealizowana została w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Przypomnijmy, że 26-letnia gwiazda wkrótce zostanie po raz pierwszy matką. Termin porodu u wokalistki wyznaczono na lipiec. Ojcem jej dziecka jest scenarzysta Alev Aydin.

Dyskografię Halsey zamyka płyta "Manic" z 2020 roku.