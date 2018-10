Halsey w toksycznym związku (nowy teledysk "Without Me")

Halsey zaprezentowała teledysk do swojego nowego utworu "Without Me".

Halsey podzieliła się nową muzyką /David Becker /Getty Images

"Without Me" jest pierwszym nowym materiałem amerykańskiej wokalistki od 2017 roku.

Reklama

"To nagranie jest o rozumieniu swojej wartości. To bardzo szczere nagranie. I pomogło mi udowodnić sobie samej, że wciąż mogę manifestować moje uczucia poprzez sztukę. Moja muzyka zawsze będzie pojazdem, który niesie moje serce" - mówi Halsey.



Po premierze singla w mediach pojawiły się sugestie, że piosenka powstała po tym, jak Halsey po roku związku rozstała się z raperem G-Eazym. We wrześniu tego roku para wróciła do siebie, a po miesiącu ponownie ze sobą zerwali.



"Płakałam cały czas, nagrywając ten numer" - napisała Halsey na Twitterze krótko po premierze "Without Me".

Do piosenki powstał teledysk zrealizowany we współpracy z Colinem Tilley'em. Internauci komentujący klip zwracają uwagę na podobieństwo aktora występującego w teledysku u boku Halsey do G-Eazy'ego.

Zobacz teledysk "Without Me":



Clip Halsey Without Me

Sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "Without Me" w serwisie Teksciory.pl!