Oficjalny teledysk wyreżyserował partner Halsey, Alev Aydin.



Afera na TikToku przyśpieszyła premierę utworu?

O singlu zrobiło się głośno jeszcze przed premierą, kiedy Halsey napisała na TikToku: "Moja wytwórnia mówi, że nie mogę wydać piosenki, dopóki nie powstanie wiral na TikToku". Wytwórnia Capitol odpowiedziała: "Halsey, kochamy cię i wspieramy. Wydamy singel "So Good" 9 czerwca 2022. W naszej firmie artyści są najważniejsi i zawsze zachęcamy do otwartego dialogu. Chcemy ponad wszystko umożliwić naszym artystom sukces i mamy nadzieję, że będziemy mogli wciąż prowadzić te kluczowe rozmowy".

W ubiegłym tygodniu Halsey świętowała piątą rocznicę wydania albumu "hopeless fountain kingdom", który ma już status podwójnej platyny w USA. Tym samym wynikiem może poszczycić się trzecia płyta artystki, "Manic".

Clip Halsey So Good

Kim jest Halsey?

Dorobek Halsey to ponad 31 miliardów odtworzeń, w tym 12,5 miliarda w USA i niemal 17 mln egzemplarzy sprzedanych albumów na świecie. Jej dyskografię zamyka "If I Can’t Have Love, I Want Power". Krążek wyprodukowany przez Trenta Reznora z Nine Inch Nails i Atticusa Rossa zebrał rewelacyjne recenzje w mediach.

Halsey nieustannie przesuwa kreatywne granice, a jej wpływy sięgają daleko poza muzykę. Jej pierwsza książka, "I Would Leave Me If I Could: A Collection of Poetry", zadebiutowała na szczycie listy bestsellerów "The New York Times" w 2020. Artystka została uwzględniona przez "TIME" na liście 100 najbardziej wpływowych osób na świecie w 2020 roku i ma na koncie liczne nagrody, w tym AMA, MTV VMA, GLAAD Award, the Songwriters Hall of Fame’s Hal David Starlight Award czy CMT Music Award.

Niedawno Halsey uruchomiła autorską linię kosmetyków about-face, wielowymiarową markę skierowaną do każdego. Halsey aktywnie wspiera środowiska LGBTQ+, młodzież w trudnym położeniu, działa na rzecz praw kobiet i zdrowia psychicznego.