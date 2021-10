Przypomnijmy, że Halsey została mamą 14 lipca 2021 roku. 26-letnia gwiazda swoje pierwsze dziecko - Ender Ridley Aydin - ma z scenarzystą Alevem Aydinem.

Wokalistka bardzo szybko wróciła do pracy po porodzie. Pod koniec sierpnia ukazał się jej album "If I Can't Have Love, I Want Power", który nagrała z duetem producentów Trent Reznor - Atticus Ross.

Halsey wykorzystała ciążę i macierzyństwo jako jeden z motywów promocji płyty. Na okładce pozowała z dzieckiem na ręce i nagą piersią.

"Ta okładka przedstawia ciała w ciąży i po porodzie jako coś pięknego, co można podziwiać. Przed nami długa droga do wykorzenienia piętna społecznego związanego z ciałem i karmieniem piersią. Mam nadzieję, że może to być krok we właściwym kierunku!" - wyjaśniła.

W październiku Halsey wystąpiła w programie "Saturday Night Live" jako gość muzyczny. Wszyscy pod wrażeniem tego, jak szybko wróciła do formy. Gwiazda zabrała w tej sprawie głos, tłumacząc, że to, co widziano w telewizji, to "iluzja".



Zdjęcie Halsey na krótko przed występem w "Saturday Night Live" / TheStewartofNYom / Getty Images

"Publikuję to, gdyż bez względu tego, co zrobię, ludzie i tak będą dyskutować o moim ciele" - napisała. "Wystąpiłam w 'SNL' i wszyscy zastanawiali się, jak to możliwe, że tak dobrze wyglądam. To dziwne uczucie. Moje ciało przez długi czas wydawało mi się obce. Pierwsze zdjęcie tutaj zrobione zostało kilka dni po porodzie. Wiele osób nie wie, że wyglądasz nadal jak w ciąży. Dopuściłam do tego. Nie interesują mnie obecnie treningi. Jestem zbyt zmęczona opieką nad moim synem. Mając to na uwadze, tamtej nocy w telewizji moje ciało było ubrane na zamówienie, doskonale oświetlone po wielu testach, dzięki czemu mogłam czuć się dobrze i wykonać swoją pracę. Nie chcę karmić iluzji, którą masz czuć i wyglądać świetnie po porodzie. To nie jest moja obecna narracja" - pisała Halsey.

Dodała też, że nigdy już jej wygląd nie wróci całkowicie do tego sprzed porodu, bo te doświadczenia zmieniły ją na zawsze. "To trwała zmiana, a ja nie chce wracać" - dodała.