Halsey nago w klipie "You Should Be Sad". Zobacz wideo

Halsey zaprezentowała klip do "You Should Be Sad" – kolejnego singla promującego nowy album "Manic" - który ukaże się już 17 stycznia. 25 stycznia artystka będzie muzycznym gościem programu „Saturday Night Live”.

Halsey zaprezentowała się nago w nowym klpie /Daniel Torok /Getty Images

Za stworzenie erotycznego teledysku do "You Should Be Sad" odpowiadał Colin Tilley, współpracujący w przeszłości m.in. z Kendrickiem Lamarem i DJ Khaledem.



Clip Halsey You should be sad

Od 2015 roku Halsey zgromadziła ponad 25 miliardów streamów i sprzedała ponad 11 milionów egzemplarzy albumów na całym świecie.

Zagrała wyprzedane koncerty na pięciu kontynentach, była nominowana do Grammy i pojawiła się na okładkach takich magazynów jak "Rolling Stone", "Cosmopolitan", "NYLON", "Forbes", "Playboy" czy "Billboard".

Jej debiutancki album "BADLANDS" pokrył się platyną w USA w rok po premierze. Kolejne wydawnictwo, "hopeless fountain kingdom" (2017 r.), debiutowało na szczycie Billboard 200. Krążek promowały takie hity jak "Now or Never" (podwójna platyna), "Bad at Love" (poczwórna platyna) czy "Without Me" (sześciokrotna platyna).

"Manic" będzie trzeci albumem studyjnym w dorobku artystki.

Halsey jest aktywną działaczką na rzecz LGBT+. W 2018 roku otrzymała nagrodę GLAAD w kategorii Outstanding Music Artist.