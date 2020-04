Halsey: Nagie zdjęcie na Dzień Ziemi

Halsey w nietypowy sposób postanowiła przyciągnąć uwagę, aby zachęcić fanów do walki ze zmianami klimatycznymi.

Halsey opublikowała nagie zdjęcie w sieci /Xavier Collin/Image Press Agency/BWP Media /East News

"Teraz mam waszą uwagę" - napisała na Instagramie Halsey, publikując nagie zdjęcie w basenie.

Wokalistka zrobiła to w słusznym celu. Przy okazji Dnia Ziemi (22 kwietnia) chciała zwrócić uwagę swoim fanom na to, co mogą zrobić dla planety.

"Zachęcam wszystkim moich fanów, aby zastanowili się, w jaki sposób można żyć w sposób bardziej zrównoważony" - napisała.



"Wszyscy możemy wprowadzić małe zmiany. Zredukować odpady, pamiętać o recyklingu, używać drewna zamiast plastiku, przerzucić się na solidne firmy, kupować od małych przedsiębiorstw rolnych i tym podobne" - kontynuowała.

"Wiem, że wciąż mamy wiele do zrobienia, aby zmniejszyć ilość odpadów i dwutlenku węgla, co wiąże się też z moim zawodem. Ciężko pracujemy, aby to naprawić!" - podsumowała.

Halsey oprócz walki o klimaty, działa też na rzecz społeczności LGBTQ, a w ostatnim czasie włączyła się do walki z koronawirusem, finansując m.in. maseczki ochronne dla szpitali w Los Angeles.