Halsey jest w ciąży! Pokazała piękne zdjęcia

Piosenkarka Halsey ogłosiła, że jest w ciąży. Zostanie mamą po raz pierwszy.

Halsey opublikowała zdjęcia z sesji ciążowej /Xavier Collin/Image Press Agency/BWP Media /East News

Radosne wieści przekazała za pośrednictwem Instagrama.



Reklama

Opublikowała trzy zdjęcia, w tym dwa, na których pozuje topless. Widać na nich ciążowy brzuszek piosenkarki.



"Niespodzienka" - napisała pod fotografiami, dodając emotikony butelki dla niemowląt, tęczy i anioła-dziecka, a w komentarzach zaroiło się od komplementów.



Twórcą sesji jest 21-letni amerykański fotograf Sam Dameshek. Na zdjęciach wokalistka oznaczyła również producenta filmowego i scenarzystę Aleva Aydina, co sugeruje, że to on jest ojcem dziecka. Mężczyzna udostępnił zdjęcia również na swoim profilu.



Instagram Post

Wiadomość o zaawansowanej ciąży piosenkarki tym bardziej ucieszyła jej fanów i bliskich, że kilka lat temu Halsey poroniła. Cierpi na endometriozę - chorobę przewlekłą, która w wielu przypadkach może prowadzić do bezpłodności.