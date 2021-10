Halina Mlynkova kojarzona jest głównie dzięki karierze z zespołem Brathanki, z którym związała się w 1998 roku. Mimo hitów takich jak "Czerwone korale", czy "W kinie, w Lublinie - kochaj", odeszła z grupy po pięciu latach wspólnego grania.

O tym dlaczego odeszła z Brathanków, zdecydowała się opowiedzieć dopiero po 18 latach w programie "Taka jak ty" w TVP Kobieta.

Jak się okazało, poszło o ciążę.

"Mieliśmy menadżerkę, która powiedziała o tym chłopakom, chociaż prosiłam ją, żeby nie mówiła, że jestem w ciąży na tak wczesnym etapie" - powiedziała Mlynkova.

"Wystosowała do mnie mail, w którym napisała, że jestem bezczelna, że zaszłam w ciążę, że co to za nieodpowiedzialne zachowanie. Pamiętam, że po całej wytwórni krążył ten mail, wszyscy go sobie wysyłali, co to w ogóle jest za kobieta... Pracowała z nami trzy miesiące i po prostu uznała się za boga tego zespołu. To było nieprawdopodobne" - dodaje wokalistka.

Mlynkova ma dwójkę dzieci - 17-letniego syna Piotra z Łukaszem Nowickim oraz urodzonego 29 czerwca 2021 roku synka Leo, którego ojcem Leo jest muzyk Marcin Kindla.

Po Mlynkovej w Brathankach za mikrofonem stały Magdalena Rzemek (2003-05) i Anna Mikoś (2003-04) oraz Ola Chodak (2006-09).



Od 2009 r. w zespole śpiewa Aga Dyk, która nagrała z nim trzy płyty: "Brathanki grają Skaldów" (2011), "Brathanki - Kolędy" (2012) i "moMtyle" (2014).

Podczas Sopot Top of the Top 2019 Halina Mlynkova po latach wystąpiła ponownie z grupą Brathanki.