Co roku w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy angażują się gwiazdy, przekazując swoje propozycje na aukcje. Obecnie można zdobyć m.in. rakietę i ręcznik z Wimbledonu 2025 od Igi Świątek, Maciek Musiał ze zwycięzcą swojej aukcji zatańczy poloneza na studniówce albo "pod Twoim osiedlowym sklepikiem", a Robert Makłowicz dla wygranego ugotuje kolację degustacyjną.

Przypomnijmy, że w tym roku celem akcji jest pomoc gastroenterologii dziecięcej, która zajmuje się chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Hasło to: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Politycy o WOŚP. "Do końca świata i jeden dzień dłużej"

O Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy napisał m.in. Robert Biedroń, odpowiadając tym samym na hejt skierowany w jego stronę. "To miał być czyjś homofobiczny żart ze wspierania WOŚP. Ktoś przerobił moje zdjęcie, żeby mnie obrazić, a dzięki Wam wyszło odwrotnie. Jesteście cudowni! Daję Owsiakowi! Do końca świata i jeden dzień dłużej!" - napisał.

"Dziś najcieplejszy dzień zimy, bo wszyscy gramy z WOŚP!" - przekazał Donald Tusk, który na aukcji zaproponował wylicytowanie złotych korków i spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Swoje kilka zdań dorzucili też Rafał i Małgorzata Trzaskowscy. "Do końca świata i jeden dzień dłużej. WOŚP to pomaganie tam, gdzie chodzi o zdrowie i życie. To także ten moment w roku, kiedy z całą mocą możemy pokazać wspólnotę, uważność na drugiego człowieka i solidarność. Zatrzymać się przy sprawach, które nie powinny dzielić" - czytamy w social mediach.

"Byłem w 'wośpowym' namiocie! Było przewspaniale! Cudowna atmosfera, radość czynienia dobra, znakomita organizacja i ci uśmiechnięci ludzie! Dziękuję Jurku, to Twoje dzieło" - zdradził Artur Barciś, dzieląc się zdjęciami z warszawskiego sztabu. Swoje poparcie wyraził też m.in. Michał Wiśniewski.

Matylda Damięcka opublikowała z kolei ilustrację nawiązującą do WOŚP-u.

Gorzkie słowa o WOŚP. "Pomaganie to twój wybór"

Na temat akcji wypowiedziała się także Anna Popek. "Pomaganie to Twój wybór, a nie społeczny przymus. Dziś niedziela, w której z każdej strony atakują nas czerwone serduszka. Media mainstreamowe i otoczenie wywierają silną presję - masz wrażenie, że jeśli nie masz naklejki na kurtce, to nie pomagasz. Ale czy dobroć da się zamknąć w jednym schemacie" - stwierdziła.

"Pomaganie powinno płynąć z serca i wolnej woli, a nie z poczucia, że 'tak wypada' lub że ktoś nas do tego zagrzewa przed kamerami. Istnieje mnóstwo dróg, by realnie zmienić czyjś los. (...) Wielka Orkiestra: dla tych, którym bliska jest ta konkretna formuła" - dodała. "Pamiętajcie - to Wasze ciężko zarobione pieniądze. Wy decydujecie, kogo chcecie wspierać i czyja wizja pomagania do Was przemawia. Dobro nie potrzebuje monopolu ani presji mediów, by być wartościowe" - podsumowała.

