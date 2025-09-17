Gwiazdy o "To Kraków tworzy metamorfozy": "Poprzeczka została zawieszona wysoko"

Dyrektorem artystycznym projektu "To Kraków tworzy metamorfozy" jest Andrzej Smolik - jeden z najbardziej cenionych polskich producentów i kompozytorów. Wśród artystów, którzy 10 listopada staną na krakowskiej scenie znaleźli się: Krzysztof Zalewski, Katarzyna Nosowska, Grzegorz Turnau, Piotr Rogucki, Natalia Przybysz, Kasia Kurzawska, Dawid Tyszkowski, Wiktor Waligóra, Kev Fox, Atom String Quartet, Miuosh i Brodka.

Publiczność będzie mogła usłyszeć utwory zaproszonych artystów w nowych aranżacjach, nie zabraknie też muzycznych klasyków. Motywem przewodnim wydarzenia są szeroko rozumiane metamorfozy, w myśl tego, co niegdyś śpiewała Kora: "Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy".

Smolik o "To Kraków tworzy metamorfozy": jest margines na szaleństwo

"Poprzeczka została zawieszona wysoko. Już sama nazwa 'To Kraków tworzy metamorfozy' zobowiązuje, bo krakowska publiczność jest wymagająca. Wszystko wydaje się tu wyzwaniem. Na szczęście na pokładzie mam wspaniałych artystów i zespół, z którymi mam już przetarte szlaki. Zostawiamy spory margines na szaleństwo. Będzie mnóstwo przebojów starych i nowych. Wszystko połączone wspólnym mianownikiem naszego dużego zespołu" - mówił Andrzej Smolik.

"Do współpracy zaprosiłem też Atom String Quartet - wspaniały kwartet smyczkowy oraz wielki brass band, czyli instrumenty dęte i klasyczny skład rockandrollowy. Będą oczywiście nawiązania do Krakowa. Jestem dumny, że Grzegorz Turnau zgodził się z nami zagrać, nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się na scenie. Wiem, że reszta ekipy też jest tym podekscytowana" - dodał, obiecując, że na scenie zadzieje się magia.

Krzysztof Zalewski: "Wiem, że to będzie wyjątkowy projekt"

O projekcie opowiedzieli także zaangażowani w niego artyści. "Znakiem jakości tego projektu jest osoba Andrzeja Smolika. Czuję się zawsze bardzo bezpiecznie, kiedy wychodzę z nim na scenę. Jest nie tylko świetnym muzykiem, ale i szefem zespołu. Potrafi zarządzać ludźmi jak nikt inny. Może to kwestia jego łagodnego charakteru i wyjątkowego poczucia humoru. Wiem, że to będzie wyjątkowy projekt. Brałem już udział w wielu koncertach, ale ten jest inny. Aranżacje zostały stworzone tylko na ten jeden wieczór. Do tego specjalna oprawa wizualna, więc, cytując Korę, szykuje się wieczór do innych niepodobny" - powiedział Krzysztof Zalewski.

"Podczas koncertu wystąpię m.in. w duecie z Krzysztofem Zalewskim. Tytuł koncertu automatycznie przekierowuje mnie na myślenie o Korze i 'Szarych mirażach'. Cieszę się z tego nawiązania. Każda praca z Andrzejem Smolikiem jest przyjemnym procesem. Jego wrażliwość i zmysł artystyczny to coś, o co nigdy nie muszę się martwić. Ujęła mnie też wielkość całego przedsięwzięcia. Zazwyczaj gram kameralne koncerty. Wystąpić w TAURON Arenie Kraków to pociągające wyzwanie" - zdradziła z kolei Natalia Przybysz.

"To Kraków tworzy metamorfozy": połączenie sztuk

Jak zapowiadają organizatorzy, "To Kraków tworzy metamorfozy" to wydarzenie, które w nowatorski sposób łączy muzykę z obrazem. Za warstwę wizualną odpowiada krakowski artysta Adam Nyk. Wyjątkowości projektowi dodaje fakt, że będzie można zobaczyć i usłyszeć go tylko raz - 10 listopada w krakowskiej Tauron Arenie.

"To największy i najlepszy koncert tej jesieni. Wydarzenie absolutnie niepowtarzalne. Nic dwa razy się nie zdarza! Tylko raz, 10 listopada, będzie można zobaczyć te wszystkie wyjątkowe osoby, które dadzą popis artystyczny, od strony muzycznej i wizualnej. To będą niesamowite emocje! - zapewnia Małgorzata Marcińska, prezeska Areny Kraków S.A.

Przypomnijmy, że to już druga odsłona "To Kraków tworzy metamorfozy". W ubiegłym roku najpiękniejsze utwory krakowskich artystów zaaranżował Miuosh.