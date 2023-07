Gwiazdor rocka nie pije od 22 lat. Alkohol zrujnował mu życie

Ogłaszając to w mediach społecznościowych Nikki Sixx wyznał, że w najgorszych czasach uzależnienia od heroiny i alkoholu, wymiotował krwią i nikt nie próbował mu pomóc. Teraz - jak twierdzi - jego proces trzeźwienia ciągle jest "w toku", co oznacza, że w ramach programu AA musi codziennie pracować nad tym, by nie powrócić do nałogu.

Nikki Sixx opisywał swoje uzależnienie w intymnej ksiązce /Markus Cuff / Contributor /Getty Images