Carlos Santana ma za sobą wyjątkowo trudne doświadczenia. Słynny artysta w dzieciństwie padł ofiarą pedofila, którym był przyjaciel jego rodziców. Do nadużyć dochodziło pod koniec lat 50., gdy przyszły gwiazdor estrady miał zaledwie 10 lat.

Santana po raz pierwszy opowiedział o swoich bolesnych doświadczeniach w 2000 roku w wywiadzie udzielonym magazynowi "Rolling Stone". Jak wówczas ujawnił, mężczyzna, który go wykorzystywał, był Amerykaninem pochodzącym z Burlington w stanie Vermont. Jego oprawca kupował mu prezenty w zamian za "towarzystwo" i zabierał ze sobą na wycieczki do USA.

Reklama

Pedofil przestał wykorzystywać Santanę dopiero wtedy, gdy zauważył, że jest on zakochany w pewnej dziewczynce. "Gdy patrzyłem na nią przez okno, spoliczkował mnie. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem go takim, jakim był. A był bardzo chorym człowiekiem" - wspominał dziesięciokrotny zdobywca nagrody Grammy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #63 Pełnia Bluesa: Urodzinowy Santana i Stonesi w Brazylii INTERIA

W tym samym wywiadzie powiedział również, że za to, co go spotkało, bardzo długo obwiniał samego siebie. "Wściekałem się na siebie, że nie zapobiegłem temu. Ludzki umysł ma bardzo podstępny sposób wzbudzania w tobie poczucia winy: jesteś winny, wstydź się, sam to na siebie sprowadziłeś" - wyznał Santana.

Teraz w rozmowie z magazynem "People" gitarzysta wyznał, że przebaczył dawnemu oprawcy, bo tylko dzięki temu mógł odzyskać spokój i ruszyć naprzód.

"Nauczyłem się patrzeć na ludzi, którzy wyrządzili mi krzywdę lub chcieli mnie poniżyć, w taki sposób, jakby mieli 5 lub 6 lat. To pozwala mi spojrzeć na nich ze zrozumieniem i współczuciem. Na przykład ten człowiek, który wykorzystywał mnie seksualnie - zamiast posłać go do piekła, wyobraziłem go sobie jako małe dziecko, za którym jest dużo światła. Posyłając go do piekła, udałbym się za nim. Ale jeśli wyślę go do światła, sam pójdę w stronę światła. Jest takie powiedzenie: 'Zranieni ludzie ranią innych'. To mój ból. To mi się przytrafiło. Jeśli otworzysz swe ręce i wypuścisz ten ból, więcej go nie zaznasz" - powiedział muzyk.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Carlos Santana Just Feel Better

O artyście powstał niedawno dokument zatytułowany "Carlos". Produkcja będąca kroniką życia słynnego gitarzysty pokaże nigdy niepublikowane materiały archiwalne, w tym nieznane szerszej publiczności nagrania z jego muzyką. Obraz wyreżyserował dwukrotny laureat nagrody Emmy, Rudy Valdez. "Carlos" miał swoją premierę 17 czerwca podczas Tribeca Film Festival.

Gitarzysta ma w dorobku ok. 100 mln sprzedanych płyt, a do jego największych przebojów należą m.in. "Samba Pa Ti", "Black Magic Woman", "Oye Como Va", "Smooth" , "Maria Maria" i "The Game of Love".