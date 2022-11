Sąd w Pekinie orzekł, że gwiazdor k-popu, Kris Wu trafi do więzienia na 13 lat za gwałt na trzech kobietach, w tym 17 latki. 32 latek został skazany w czerwcu tego roku, ale nieznany był wymiar kary. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami ze względu na dobro piosenkarza.

Według Reuters, sąd w dzielnicy Chaoyang skazał go na 11 lat i 6 miesięcy więzienia za gwałty oraz 1,5 roku więzienia za organizację orgii w lipcu 2018 roku. Po odbyciu wyroku ma być deportowany z kraju.

"Panią Miss Du spotkałem tylko raz, gdy widziałem się z przyjaciółmi. Nie podawałem jej alkoholu. Nigdy nie zmuszałem kobiet do seksu ani nie próbowałem zgwałcić kogokolwiek na randce" - tłumaczył się gwiazdor z zarzutu o gwałt na 17-latce. "Jeśli takie zdarzenie miało miejsce, to proszę się nie martwić, sam pójdę do więzienia" - dodawał.



Kris Wu zgwałcił trzy kobiety. Trafi do więzienia na 13 lat

Kris Wu miał zwabić dziewczynę zachęcając ją rozwojem kariery. Nastolatce, gdy już pojawiła się w domu celebryty, nie pozwolono wyjść. Podano jej alkohol, a niedługo po wypiciu drinka dziewczyna miała stracić przytomność. "Gdy się obudziłam, byłam w jego łóżku" - mówiła. Według śledczych, od listopada do grudnia 2020 roku mężczyzna zgwałcił trzy kobiety. Wszystkie przedstawiały niemal identyczny sposób działania gwiazdora.

Fanka przyznała, że w kolejnych miesiącach wokalista wmawiał jej, że jest z nią w związku, a następnie zerwał całkowicie kontakt. W kolejnych tygodniach Du Meizhu dowiedziała się o innych ofiarach Krisa Wu.

W rozmowie z mediami pokrzywdzona przyznała, że Wu traktuje kobiety jak członkinie haremu.



Zdjęcie Kris Wu w towarzystwie Michaela B. Jordana i Justina Biebera / Kevin Mazur / Getty Images

Kim jest Kris Wu?

Kris Wu to wokalista chińskiego pochodzenia, mieszkający od 10. roku życie w Kanadzie. Ogromną popularność przyniosły występy w koreańskim boysbandzie EXO, a następnie w Exo-M. Po odejściu z grupy rozpoczął działalność solową, jest jednym z najpopularniejszych celebrytów w Chinach.

W 2018 roku zadebiutował solowo z płytą "Antares", na której gościł m.in. Travis Scott.

Wu jest też aktorem i modelem. Występował w dochodowych produkcjach w Chinach, a w 2017 roku filmem "xXx: Reaktywacja" zadebiutował w Hollywood. Na Instagramie obserwuje go 7,2 mln osób, a dopóki nie wiadomo było nic na temat oskarżeń o gwałty, miał potężne grono wspierających go fanów. W przeszłości reklamował m.in. Porsche i inne luksusowe marki.



