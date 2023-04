Michał Wiśniewski ma piątkę dzieci. Z Mandaryną ma syna Xaviera Michała i córkę Fabienne Martę. Kolejna dwójka przyszła na świat ze związku z jego trzecią żoną i obecną wokalistką Ich Troje - Anną Świątczak, która w w 2006 r. urodziła Etiennette Annę, a dwa lata później Vivienne Viennę.

W styczniu 2021 r. urodził się syn Falco Amadeus, który jest owocem związku z jego piątą żoną, Polą Wiśniewską. Para wkrótce doczeka się kolejnego dziecka, córki Cloe. Dodajmy, że Pola Wiśniewska ma już czwórkę dzieci.

Michał Wiśniewski nie ochrzcił wszystkich dzieci? "Ten temat nie był poruszany"

Okazuje się, że tylko dzieci Michała Wiśniewskiego Mandaryny są ochrzczone.

"U mnie chrzczone były, a potem poszły do komunii tylko dzieci z Mandaryną, czyli Xavier i Fabienne. Ja w pewnym momencie podjąłem decyzję o zmianie i dziś jestem protestantem" - mówił w rozmowie z Faktem.

Jego córki z związku z Anną Świątczak nie zostały ochrzczone, co może wydawać się dziwne, biorąc pod uwagę głęboką wiarę wokalistki.

"Eti i Vivi już same będą decydowały o swoim chrzcie, nie narzucaliśmy im z Anią wiary, to będzie ich wybór. Jezus się chrzcił świadomie jako dorosły i one też same zdecydują" - tłumaczy Michał Wiśniewski.

Na ten temat wypowiedziała się także sama Etiennette.

"Ciężko się znaleźć na takim podłożu i z mamą, i z tatą. Nie dlatego, że dzielą ich jakieś wielkie poglądy, tylko ten temat nie był poruszany. To jest poddane mi. (...) Jeżeli faktycznie kiedyś będę chciała, to wiem, że będą mnie wspierać" - powiedziała.

